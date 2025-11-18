+
युरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले भने : एआई अंगाल्न ढिला भए युरोपको भविष्य खतरामा

रासस रासस
२०८२ मंसिर ९ गते ६:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युरोपेली केन्द्रीय बैङ्ककी प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) अपनाउन ढिलाइले महाद्वीपको भविष्यलाई खतरामा पार्न सक्ने बताउनुभयो।
  • उहाँले ब्राटिस्लाभा सम्मेलनमा भने, “एआई अपनाउने लहरलाई पार गर्न हामीले युरोपको भविष्यलाई खतरामा पार्ने जोखिम उठाउनु गलत हुनेछ।”
  • लागार्डले युरोपमा अत्यधिक नियमन, नवीनताको कमी र कम लगानीका कारण एआईमा चीन र अमेरिकाभन्दा पछि परेको उल्लेख गर्नुभयो।

९ मंसिर, जर्मनी । युरोपेली केन्द्रीय बैङ्कका प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई अँगाल्न गरिएको ढिलाइले महाद्वीपको भविष्यलाई ‘खतरामा’ पार्न सक्ने बताउँदै यसलाई अपनाउन देखिएका अवरोधहरू द्रुत रूपमा हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘हामीलाई यो परिवर्तनलाई अँगाल्न रोक्ने सबै अवरोधहरू हटाउनु अब धेरै ढिलो गर्नुहुँदैन’, उनले ब्राटिस्लाभा सम्मेलनमा भने, “एआई अपनाउने लहरलाई पार गर्न हामीले युरोपको भविष्यलाई खतरामा पार्ने जोखिम उठाउनु गलत हुनेछ।”

एआई प्रविधिका समर्थकहरू युरोपेली नेताहरु भन्छन्, “अहिले युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनभन्दा पछाडि परेको छ र यो अत्यधिक नियमन, नवीनताको कमी र कम लगानीका कारण भएको हो।’

युरोपले पहिले नै एआईमा पहिलो मूभर हुने अवसर गुमाएको बताउँदै लेगार्डले यदि यूरोपेली महाद्वीपले अझैपनि आफ्ना प्रमुख उद्योगहरूमा निर्णायक रूपमा प्रविधि प्रयोग गर्‍यो भने युरोपले ढिलो सुरुवातलाई प्रतिस्पर्धात्मक किनारामा बदल्न सक्ने बताए ।

उनले युरोपमा द्रुत रूपमा अपनाउन सकिने खण्डित नियमहरू देखि ऊर्जाको उच्च लागतसम्मका धेरै अवरोधहरूबारे चर्चा गर्दै भने, “यसले एआईलाई शक्ति प्रदान गर्ने विशाल तथ्याङ्क केन्द्रहरू चलाउन महँगो बनाउँछ।”

‘थप खुट्टा तान्नुको परिणाम ‘एआई मोडेलहरूमा दौड हार्ने’ भन्दा बढी हुने  लेगार्डको भनाइ छ ।

उनले  अन्ततः धेरै क्षेत्र र उद्योगहरूको लागि प्रतिस्पर्धाको थप घाटाको सामना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

एआई
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

