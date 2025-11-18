मोदी र ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो कुराकानी ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्।
- मोदीले ट्रम्पसँगको कुराकानीलाई 'न्यानो र आत्मीय' भएको उल्लेख गरेका छन्।
- दुवै नेताले द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रगति र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामाथि विचार–विमर्श गरेका छन्।
२५ मंसिर, काठमाडौं । जारी व्यापार तनावका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मा लेख्दै मोदीले ट्रम्पसँग टेलिफोन वार्ता गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पसँग निकै नै आत्मीय र सकारात्मक भएको मोदीले उल्लेख गरेका छन् ।
मोदि अनुसार टेलिफोन कुराकानीमा दुवै नेताले भारत–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा भइरहेको प्रगतिबारे समीक्षा गरेका छन् ।
साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामाथि पनि विचार–विमर्श भएको उनले बताएका छन् ।
मोदीले लेखेका छन् , ‘राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको कुराकानी निकै न्यानो र आत्मीय रह्यो । हामीले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्यौं र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूबारे छलफल गर्यौं । भारत र अमेरिकाले विश्व शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मिलेर काम गर्न जारी राख्नेछन् ।’
Had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the U.S. will continue to work together for global peace, stability and prosperity.…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025
