रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि मधेश सरकारबाट बाहिरिने जनमतको चेतावनी

जनमतका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका वसन्त कुशवाहाले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै चेतावनी दिएका हुन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १२:०५

  • जनमत पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्य दललाई दिएपछि मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।
  • जनमतका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वसन्त कुशवाहाले सामाजिक सञ्जालमा रोजगारी सृजना कार्यक्रम प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
  • सातदलीय गठबन्धनमा जसपा र जनातबाहेक दलले एकएक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्।

१ पुस, जनकपुरधाम। रोजेको मन्त्रालय अन्य दलको भागमा परेपछि जनमतले मधेश सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ।

जनमतका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका वसन्त कुशवाहाले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै चेतावनी दिएका हुन्।

मन्त्री परिषद विस्तारको क्रममा सोमबार उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई परेको छ। २१ गते नै विनाविभागीय मन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेललाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । यसपछि जनमत असन्तुष्ट बनेको हो।

यसैलाई लक्षित गर्दै विगमा जनमतबाट सो मात्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कुशवाहाले मधेश प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीको उपस्थिति दयनीय अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गरेका हुन्।

‘यस आर्थिक वर्षमा हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत १०औ हजार रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा विनियोजन गरेका छौं। तर भागवन्डाको नाममा अरुलाई त्यो मन्त्रालय दिनु भनेको सम्पूर्ण रोजगारी कार्यक्रमलाई अल्पत्र पार्नु हो’ उनले समाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्।

उनले जनमत पार्टीको उदेश्य बमोजिम सरकार सुनिश्चित नभए पार्टी सरकार छाड्न तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

‘जनमत पार्टीको उदेश्य बमोजिम सरकारमा सुनिश्चिता नभए मधेश प्रदेश सरकारबाट हामी अलग हुन तैयार हुनु पर्छ’ उनको चेतावनी छ।

हालसम्म सातदलीय गठबन्धनमा जसपा र जनातबाहेक एकएक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। जमतले महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको छ । संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव अर्थमन्त्री छन्।

जनमत मधेश सरकार वसन्त कुशवाहा
