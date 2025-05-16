+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतले दोहोर्‍यायो पहलगाम आक्रमणमा पाकिस्तान संलग्न रहेको आरोप

६ जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते २२:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सीले काश्मीरको पहलगाममा पर्यटकमाथि गरिएको आक्रमणमा संलग्न छ जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको छ।
  • भारतीय अधिकारीहरूले उक्त आक्रमणका लागि पाकिस्तानलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै तीन जनाको मृत्यु र दुई जनाको हिरासतमा रहेको जानकारी दिएका छन्।
  • अप्रिल २२ मा भएको आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच चार दिनसम्म सैन्य झडप हुँदा ७० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो।

२९ मंसिर, नयाँदिल्ली । भारतको आतङ्कवाद विरोधी प्रमुख निकायले सोमबार भारत प्रशासित काश्मीरको पहलगाममा पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी गरिएको घातक आक्रमणको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा छ जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको जानकारी दिएको छ ।

भारतीय अधिकारीहरूले उक्त आक्रमणका लागि पाकिस्तानलाई जिम्मेवार ठहर गरेको आरोप दोहोर्‍याएका छन् ।

भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार अभियोग लगाइएकामध्ये तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने दुई जना हाल भारतीय हिरासतमा रहेका छन् ।

गत अप्रिलमा भएको उक्त आक्रमणमा २६ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमा अधिकांश हिन्दू पर्यटकहरू रहेका थिए । सो घटनापछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चुलिँदै छोटो अवधिको तर तीव्र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

नयाँदिल्लीले काश्मीरको प्रसिद्ध रिसोर्ट सहर पहलगाममा भएको आक्रमणलाई पाकिस्तानको समर्थनमा गरिएको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

तर इस्लामाबादले भने यस आरोपलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ । प्रारम्भमा ‘द रेजिस्टेन्स फ्रन्ट’ (टिआरएफ) नामक समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको दाबी गरेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले टिआरएफलाई पाकिस्तानमा आधारित र संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा घोषित आतङ्कवादी सङ्गठन लश्कर–ए–तैयबा (एलइटी) को ‘फ्रन्ट र प्रोक्सी’ का रूपमा वर्णन गर्दै आएको छ ।

भारतको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआइए) ले दर्ता गरेको आरोपपत्रमा ‘पाकिस्तानको षड्यन्त्रको विस्तृत विवरण’ समेटिएको बताइएको छ ।

एनआइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पहलगाम आक्रमणको योजना, सुविधा र कार्यान्वयनमा भूमिकाका लागि प्रतिबन्धित लश्कर–ए–तैयबा तथा टिआरएफलाई एक आपराधिक संस्थाका रूपमा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।’

एजेन्सीले ‘पाकिस्तानी ह्यान्डलर साजिद जट्ट’ लाई पनि अभियुक्तका रूपमा समावेश गरिएको जनाएको छ, यद्यपि उनी हाल कहाँ छन् भन्नेबारे थप विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

आरोपपत्रमा अन्य तीन जना ‘पाकिस्तानी’ आतङ्कवादीहरू—फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान र हम्जा अफगानी—को नाम पनि उल्लेख गरिएको छ ।

एनआइएका अनुसार ती तीनै जना आक्रमण भएको केही हप्तापछि काश्मीरका जङ्गल क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलले मुठभेडमा मारिएका थिए ।

यसै क्रममा, आक्रमणकारीहरूलाई शरण दिएको आरोपमा जुन महिनामा पक्राउ परेका दुई जना स्थानीय बासिन्दा परवेज अहमद र बशीर अहमद जोथाटलाई पनि अभियोग लगाइएको एनआइएले जानकारी दिएको छ । उनीहरूमाथि आक्रमणकारीहरूलाई सहयोग पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ ।

अप्रिल २२ मा भएको सामूहिक हत्याकाण्डपछि आणविक हतियार सम्पन्न भारत र पाकिस्तानबीच कूटनीतिक तनाव अत्यन्त चर्किएको थियो ।

त्यसपछि दुवै पक्षबाट मिसाइल, ड्रोन र तोपखानाको प्रयोगसहित चार दिनसम्म चलेको तीव्र सैन्य झडप भएको थियो, जसमा दुवै तर्फ गरी ७० जनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको बताइएको छ ।

मुस्लिम बहुल काश्मीर सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासन अन्त्य भई भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै विभाजित अवस्थामा रहेको छ ।

दुवै देशले काश्मीरमाथि पूर्ण दाबी गर्दै आएका छन् र यस क्षेत्रको नियन्त्रणलाई लिएर दुईवटा युद्धसमेत लडिसकेका छन् ।

विभाजित काश्मीरको स्वतन्त्रता वा पाकिस्तानसँग विलयको माग गर्दै विद्रोही समूहहरूले सन् १९८९ देखि सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गर्दै आएका छन्, जसका कारण यो क्षेत्र दशकौँदेखि अस्थिरतामा रहेको छ ।

पहलगाम आक्रमण पाकिस्तान भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित