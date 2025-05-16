+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सूर्यास्त हेर्न बोराबाँध जाऔं

0Comments
Shares
भीषण राई भीषण राई
२०८२ पुष १५ गते १७:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बोराबाँधमा सूर्यास्त हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्या गत शनिबार करिब २० हजार पुगेको छ।
  • स्थानीय साहसी व्यक्तिहरूको प्रयासले बोराबाँधलाई नयाँ पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरेको छ।

गत कार्तिक २१ गते शुक्रबारको कुरा हो । बोराबाँधमा अस्ताउँदै गरेको सूर्य देखेर मैले सहजै मोबाइल निकालें र तस्बिर खिचें। दृश्य एकदमै सुन्दर थियो । मनले भन्यो, यो क्षण अरूले पनि देख्नुपर्छ । त्यसपछि छोटो भिडियो बनाएर ‘नानो खबर’ फेसबुक पेजमा पोस्ट गरें । सुरुमा एक–दुई जना मात्र आए । उनीहरूकै पनि भिडियो बनाएँ, फेरि पोस्ट गरें । यसरी लगातार पोस्ट हुन थाल्यो, अनि मान्छेको आगमन पनि बिस्तारै बढ्न थाल्यो।

मलाई विश्वास थियो, यो ठाउँलाई आफ्नै गाउँमा सीमित नराखी बाहिर देखाउन सक्यौं भने पर्यटक अवश्य आउँछन् । त्यो विश्वास गलत रहेन । दिनप्रतिदिन मान्छे थपिँदै गए। कतिपय दिन त यति धेरै मानिस आए कि सम्हाल्नै गाह्रो भयो ।

आज ५१औं दिन पुगिसक्दा पनि बोराबाँधमा सूर्यास्त हेर्न आउनेहरूको कमी छैन । गत शनिबार मात्र करिब २० हजारभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आएको अनुमान बोराबाँध टप्पु पर्यटन प्रवर्द्धन समितिले गरेको छ । विशेषगरी शनिबार र सार्वजनिक बिदाका दिन यहाँ भीड झनै बढ्ने गरेको छ ।

ठूला मिडियाले कभर नगर्ने गाउँघरका लागि साना तर अर्थपूर्ण खबर नै ‘नानो खबर’ हो । यही सोचका साथ मैले चार वर्षअघि यो फेसबुक पेज सुरु गरेको हुँ । उद्देश्य एउटै थियो, गाउँको आवाज बाहिर पुर्‍याउने र स्थानीय पर्यटनलाई टेवा दिने। आज बोराबाँधको सूर्यास्त त्यसैको एउटा उदाहरण बनेको छ ।

नानो खबरको पोस्टले मात्र होइन, यहाँका केही साहसी व्यक्तिहरूको आँटले पनि बोराबाँधलाई नयाँ पहिचान दिलायो । सप्तकोशी जल यातायात प्रालिका अध्यक्ष दिनेश भुजेलले यहाँ जेट बोट ल्याउने साहस गरे । सुरुमा दुई हप्ता जति बोट त्यत्तिकै नदी किनारमा बाँधेर राख्नुपर्‍यो । जोखिम थियो, तर विश्वास पनि । अर्का साथी इन्द्र तामाङले पनि हिम्मत देखाए । घाटा परे पनि सहन्छु भन्दै उनी अघि बढे । उनी विगत सात वर्षदेखि यहाँ सामान्य खाजा–नास्ताको व्यापार गर्दै आएका थिए । अहिले त्यही पसल धेरैको विश्राम थलो बनेको छ।

यसरी ‘सूर्यास्त हेर्न बोराबाँध जाऔं’ भन्ने नारालाई बिस्तारै स्थापित गरियो । सुरुमा नजिकका साथीभाइ, आफन्तलाई बोलाएर फोटो र भिडियो बनाइयो, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरियो । यही क्रम दोहोरिरह्यो । परिणाम आज सबैका सामु छ। अहिले त पर्यटक आफैं आएर फोटो खिच्छन्, भिडियो बनाउँछन् र पोस्ट गर्छन् ।

वास्तवमा बोराबाँधमा सूर्यास्त आज मात्रै देखिन थालेको होइन । वर्षौं पहिलेदेखि यहाँ सूर्य अस्ताउँदै आएको हो । फरक यत्ति हो, यसअघि कसैले यसलाई चिनाउने प्रयास गरेन । सूर्यास्त सुन्दर देखिन बालुवा, पानी र आकाशको मिलन हुनुपर्छ । जब यी तीन तत्व एकै ठाउँमा भेटिन्छन्, तब सूर्यास्तको रङले आफ्नो कला देखाउँछ । यही फ्युजन बोराबाँधमा छ ।

आज बोराबाँध केवल सूर्य अस्ताउने ठाउँ मात्र होइन, सम्भावनाको प्रतीक बनेको छ । सही सोच, निरन्तर प्रयास र स्थानीयको विश्वासले गाउँकै एउटा कुनालाई गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बोराबाँधले देखाएको छ ।

बोराबाँध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ए लिगमा साम्बाको एक गोल, दुई असिस्ट

ए लिगमा साम्बाको एक गोल, दुई असिस्ट
अनुपविक्रमको दुबै हातमा लड्डु : ‘रोडिज’ मा ह्याट्रिक, सलमान खानसँग फिल्म

अनुपविक्रमको दुबै हातमा लड्डु : ‘रोडिज’ मा ह्याट्रिक, सलमान खानसँग फिल्म
सभापतिमा पूर्णबहादुरलाई सघाउने देउवाको प्रष्ट सन्देश

सभापतिमा पूर्णबहादुरलाई सघाउने देउवाको प्रष्ट सन्देश
लेखकसँग जाँचबुझ आयोगले लिएको बयानप्रति ओलीको आपत्ति

लेखकसँग जाँचबुझ आयोगले लिएको बयानप्रति ओलीको आपत्ति
संसद् भंगविरुद्धको रिट सम्झँदै ओलीले भने– देश अप्ठेरोमा हुँदा अदालतले समय लिनु हुँदैन

संसद् भंगविरुद्धको रिट सम्झँदै ओलीले भने– देश अप्ठेरोमा हुँदा अदालतले समय लिनु हुँदैन
देश जलाउनेहरूसँग कांग्रेसलाई डर छैन : मीन विश्वकर्मा

देश जलाउनेहरूसँग कांग्रेसलाई डर छैन : मीन विश्वकर्मा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित