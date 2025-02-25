ए लिगमा साम्बाको एक गोल, दुई असिस्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ पुस, काठमाडौं । अस्ट्रेलियन ए लिग फुटबलमा नेपाली फुटबल टोलीकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ले अर्को गोल गरेकी छन् ।
वेलिङटन फिनिक्सबाट खेलिरहेकी साम्बाले मंगलबार वेस्टर्न सिड्नी वान्डरर्स एफसीलाई हराउने क्रममा एक गोल गर्नुका साथै दुई गोलमा असिस्ट पनि गरिन् ।
खेलमा वेलिङटन ३-० ले विजयी भएको थियो । साम्बाले ४८औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन् । त्यसअघि सातौं मिनेटमा र त्यसपछि ५२औं मिनेटमा भएको गोलमा उनले असिस्ट गरिन् ।
साम्बाले लिगमा हालसम्म ३ गोल गरेकी छन् ।
