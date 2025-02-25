पूर्वप्रधानमन्त्री जियाको निधनको शोकमा बीपीएलका खेल स्थगित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ पुस, काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाको निधनको शोकमा बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) अन्तर्गत मंगलबारका लागि तय भएका खेलहरू स्थगित भएको छ।
मंगलबार विहान जियाको ८० वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । खेल सुरु हुन केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदा बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी)ले यो निर्णय गरेको हो।
खालिदा जिया बंगलादेशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री थिइन् र उनले दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गरेकी थिइन्।
बीसीबीले क्रिकेटको विकासमा उनले दिएको योगदानको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय शोकको सम्मानस्वरूप खेलहरू पछि सारिएको जनाएको छ। रद्द गरिएका खेलहरू पुनः तालिकामा समावेश गरिने बीसीबीले जनाएको छ।
यसका साथै, ढाका मेट्रोपोलिस क्रिकेट समितिले पनि डिसेम्बर ३० देखि जनवरीसम्म हुने ढाका प्रथम डिभिजन क्रिकेट लिगका नौ खेलहरू स्थगित गरेको छ, जसको नयाँ तालिका पछि सार्वजनिक गरिनेछ।
