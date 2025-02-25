फ्रेण्ड्स क्लबले भित्र्यायो प्रशान्त, माैसम र दिपेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ पुस, काठमाडौं । आसन्न राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि फ्रेन्ड्स क्लबले थप तीन खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ ।
फ्रेन्ड्सले प्रसान्त लक्सम, मौसम मगर र दिपेश घलेलाई अनुबन्ध गरेको जनाएको हो ।
फ्रेन्ड्सले यसअघि आशिष चापागाई र राजेश परियारलाई पनि अनुबन्ध गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय लिग फुटबल पुस २५ देखि सुरु हुँदैछ । प्रतियोगितामा १७ क्लबको सहभागिता रहनेछ ।
