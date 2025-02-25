एनभीए भलिबल : महिलातर्फ न्यु डायमन्डको दोस्रो जित, सुदूरपश्चिमको पहिलो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१४ पुस, काठमाडौं । एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप २०८२ अन्तर्गत महिलातर्फ न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले लगातार दोस्रो जित निकाल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश भलिबल संघले पहिलो जित हासिल गरेको छ ।
सोमबार भएको पहिलो खेलमा न्यु डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि २५-१७, २५-१७ र २५-१७ को सोझो सेटमा जित हासिल गरेको हो । यसअघि न्यु डायमन्डले चुली युवा क्लबलाई पराजित गरेको थियो । आर्मीले पनि चुली युवा क्लबलाई हराएको थियो ।
त्यस्तै सोमबारको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश भलिबल संघले मधेश प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई २५-२१, २५-१४ र २५-१७ को सेटमा हराएको हो ।
सुदूरपश्चिम यसअघि नेपाल पुलिस क्लबसँग पराजित भएको थियो । मधेश भने एपीएफसँग पराजित भएको थियो ।
