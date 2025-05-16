अन्तर विद्यालयस्तरीय कबड्डीको उपाधि न्यू होराइजनलाई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बुटवलमा भएको अन्तर विद्यालयस्तरीय कबड्डी प्रतियोगितामा छात्र र छात्रा दुवैतर्फ न्यू होराइजन अङ्ग्रेजी आवासीय मावि प्रथम भएको छ।
- फाइनलमा छात्रातर्फ होराइजनले कालिका मानव ज्ञान माविलाई र छात्रतर्फ दीप बोर्डिङ बुटवललाई पराजित गरेको छ।
- प्रतियोगितामा १७ छात्र र १४ छात्रा विद्यालय सहभागी थिए र पुरस्कार स्वरूप नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।
१ पुस, बुटवल । बुटवलमा संचालित अन्तर विद्यालयस्तरीय कबड्डी प्रतियोगितामा छात्र र छात्रा दुवैतर्फ न्यू होराइजन अङ्ग्रेजी आवासीय मावि बुटवल प्रथम भएको छ ।
मंगलबार भएको फाइनलमा छात्रातर्फ होराइजनले कालिका मानव ज्ञान माविलाई र छात्रतर्फ दीप बोर्डिङ बुटवललाई पराजित गर्दै प्रथम भएको हो ।
छात्रातर्फ अक्सफोर्ड मावि बुटवल र इडन बोर्डिङ तेस्रो भएका छन् । यस्तै छात्रतर्फ नवीन मावि र गार्गी एकेडेमी तेस्रो भएको प्रतियोगिता संयोजक शेरजंग गुरुङले जानकारी दिए ।
नगर खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष बोनिन पियाका अनुसार ३ दिनसम्म चलेको प्रतियोगितामा छात्रतर्फ १७ र छात्रातर्फ १४ विद्यालय सहभागी थिए।
प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने विद्यालयलाई क्रमशः समान २० हजार, १० हजार र ५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
