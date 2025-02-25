News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एपीएफ कलबले नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
- मंगलबार एपीएफले मणिमुकुन्द भलिबल क्लबललाई २५-१०, २५-१६, २५-२७ को सेटमा पराजित गरेको हो।
- समूह ए अन्तर्गत एपीएफ उपविजेता र टिमटप हेल्प नेपाल विजेता बनेर क्वाटरफाइनल पुगेका छन्।
१५ पुस, काठमाडौं । एपीएफ कलब नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
मंगलबार भएको खेलमा मणिमुकुन्द भलिबल क्लबललाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै विभागीय टोली एपीएफ अगाडसि बढेको हो ।
समूह ए अन्तर्गतको खेलमा एपीएफले मणिमुकुन्दलाई २५-१०, २५-१६,२५-२७ ले पराजित गर्दै समूह उपविजेता बनेर क्वाटरफाइनल पुगेको हो ।
टिमटप हेल्प नेपाल यसअघि नै दुई खेल जित्दै समूह ए को विजेता बनेर क्वाटरफाइनल पुगिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया 4