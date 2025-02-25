यू-१९ महिला फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा सुमन श्रेष्ठ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ पुस, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय यू–१९ महिला टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा सुमन श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् ।
आउँदो माघ १५ गतेदेखि पोखरामा सुरु हुने साफ यू–१९ महिला च्याम्पियनसिपका लागि श्रेष्ठ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका हुन् । यस्तै गोलकिपिङ प्रशिक्षकमा राजु सिंह महर्जन नियुक्त भएका छन् ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिव किरण राईले दुवैजनालाई मंगलबार नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।
उक्त कार्यक्रममा एन्फा कार्यसमिति सदस्य तथा महिला समिति संयोजक सरिला श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिइन्।
