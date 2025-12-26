नासाका नवनियुक्त प्रमुखले भने- ट्रम्पको कार्यकालभित्रै अमेरिका चन्द्रमामा फर्किन्छ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नासाका प्रमुख जारेड इसाकमनले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालभित्रै चन्द्रमामा मिशन गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
- इसाकमनले चन्द्रमामा आधार निर्माण गरी वैज्ञानिक, आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।
- नासाले हेलियम-३ खानी, न्यूक्लियर पावर र अन्तरिक्ष न्यूक्लियर प्रोपल्सनमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।
१५ पुस, काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका नवनियुक्त प्रमुख जारेड इसाकमनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालभित्रै चन्द्रमामा मिशन गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
स्पेस एक्सका सीईओ एलन मस्कको नजिकका सहयोगी समेत रहेका इसाकमनले चन्द्रमा अन्वेषणको महत्वलाई ‘अर्बिटल अर्थतन्त्र’ खोल्ने अवसरका रूपमा वर्णन गरेका छन्।
इसाकमनले समाचार संस्था सीएनबीसीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘हामी चन्द्रमामा वैज्ञानिक, आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्न चाहन्छौं। हाम्रो लक्ष्य चन्द्रमामा आधार निर्माण गर्नु र त्यसबाट नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नु हो।’
नासाले चन्द्रमामा डाटा केन्द्र र पूर्वाधार निर्माणका साथै हेलियम-३ खानीको सम्भावना, न्यूक्लियर पावर र अन्तरिक्ष न्यूक्लियर प्रोपल्सनमा लगानी गर्ने योजना बनाएको पनि उनले बताएका छन् । यसले भविष्यमा मंगल ग्रह र अन्य अन्तरिक्ष मिशनका लागि तयारीमा मद्दत गर्नेछ।
नासा हाल स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन र बोइङसहित विभिन्न ठेकेदारसँग आर्टेमिस अभियानमा काम गर्दैछ। ‘आर्टेमिस दोस्रो’ मिसनमा चालक दलसहितको परीक्षण उडान गर्ने तयारी छ भने ‘आर्टेमिस तेस्रो’ मिशनमा स्पेसएक्सले चन्द्रमामा अवतरण प्रणाली निर्माण गर्नेछ।
इसाकमनका अनुसार यो अभियानले चन्द्रमामा बारम्बार र सस्तो यात्रा गर्न सक्षम बनाउनेछ र भविष्यका मिशनका लागि आधार तयार गर्नेछ । ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका चन्द्रमामा फिर्ता हुनु ठूलो उपलब्धि हुने उनको विश्वास छ ।
इसाकमन एक उद्यमी र अन्तरिक्षयात्री हुन्, जसले सन् २०२१ मा स्पेसएक्सको क्रू ड्र्यागन अन्तरिक्षयानमा कमाण्ड गरेका थिए। उनले आफ्नो ४१औं व्यवसायिक सिजनको तयारी गर्दै अन्तरिक्ष र प्रविधिमा नयाँ चुनौती लिन उत्साहित रहेको बताएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4