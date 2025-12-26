+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नासाका नवनियुक्त प्रमुखले भने- ट्रम्पको कार्यकालभित्रै अमेरिका चन्द्रमामा फर्किन्छ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते १५:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नासाका प्रमुख जारेड इसाकमनले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालभित्रै चन्द्रमामा मिशन गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
  • इसाकमनले चन्द्रमामा आधार निर्माण गरी वैज्ञानिक, आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।
  • नासाले हेलियम-३ खानी, न्यूक्लियर पावर र अन्तरिक्ष न्यूक्लियर प्रोपल्सनमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।

१५ पुस, काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका नवनियुक्त प्रमुख जारेड इसाकमनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालभित्रै चन्द्रमामा मिशन गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।

स्पेस एक्सका सीईओ एलन मस्कको नजिकका सहयोगी समेत रहेका इसाकमनले चन्द्रमा अन्वेषणको महत्वलाई ‘अर्बिटल अर्थतन्त्र’ खोल्ने अवसरका रूपमा वर्णन गरेका छन्।

इसाकमनले समाचार संस्था सीएनबीसीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘हामी चन्द्रमामा वैज्ञानिक, आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी सम्भावनाहरू अन्वेषण गर्न चाहन्छौं। हाम्रो लक्ष्य चन्द्रमामा आधार निर्माण गर्नु र त्यसबाट नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नु हो।’

नासाले चन्द्रमामा डाटा केन्द्र र पूर्वाधार निर्माणका साथै हेलियम-३ खानीको सम्भावना, न्यूक्लियर पावर र अन्तरिक्ष न्यूक्लियर प्रोपल्सनमा लगानी गर्ने योजना बनाएको पनि उनले बताएका छन् । यसले भविष्यमा मंगल ग्रह र अन्य अन्तरिक्ष मिशनका लागि तयारीमा मद्दत गर्नेछ।

नासा हाल स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन र बोइङसहित विभिन्न ठेकेदारसँग आर्टेमिस अभियानमा काम गर्दैछ। ‘आर्टेमिस दोस्रो’ मिसनमा चालक दलसहितको परीक्षण उडान गर्ने तयारी छ भने ‘आर्टेमिस तेस्रो’ मिशनमा स्पेसएक्सले चन्द्रमामा अवतरण प्रणाली निर्माण गर्नेछ।

इसाकमनका अनुसार यो अभियानले चन्द्रमामा बारम्बार र सस्तो यात्रा गर्न सक्षम बनाउनेछ र भविष्यका मिशनका लागि आधार तयार गर्नेछ । ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका चन्द्रमामा फिर्ता हुनु ठूलो उपलब्धि हुने उनको विश्वास छ ।

इसाकमन एक उद्यमी र अन्तरिक्षयात्री हुन्, जसले सन् २०२१ मा स्पेसएक्सको क्रू ड्र्यागन अन्तरिक्षयानमा कमाण्ड गरेका थिए। उनले आफ्नो ४१औं व्यवसायिक सिजनको तयारी गर्दै अन्तरिक्ष र प्रविधिमा नयाँ चुनौती लिन उत्साहित रहेको बताएका छन्।

चन्द्रमा अन्वेषण डोनाल्ड ट्रम्प नासा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रविसहितका रास्वपा नेताहरू ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेर्न हलमा

रविसहितका रास्वपा नेताहरू ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेर्न हलमा
देशै कब्जा गरिसक्यौं भनेजसरी केही मानिस रमाइरहेका छन् : प्रचण्ड

देशै कब्जा गरिसक्यौं भनेजसरी केही मानिस रमाइरहेका छन् : प्रचण्ड
निर्वाचनमार्फत युवाले चाहेजस्तो देश बनाउने दिशामा छौँ: प्रधानमन्त्री कार्की

निर्वाचनमार्फत युवाले चाहेजस्तो देश बनाउने दिशामा छौँ: प्रधानमन्त्री कार्की
एमाले मुख्यालय च्यासल परिसरमा भेटियो पेस्तोल

एमाले मुख्यालय च्यासल परिसरमा भेटियो पेस्तोल
पाइला पाइलामा सास्ती भोग्छन् दृष्टिविहीनहरू (भिडियो)

पाइला पाइलामा सास्ती भोग्छन् दृष्टिविहीनहरू (भिडियो)
आज पहिलो राष्ट्रिय च्याउ दिवस, वार्षिक १ करोड बढीको निर्यात

आज पहिलो राष्ट्रिय च्याउ दिवस, वार्षिक १ करोड बढीको निर्यात

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित