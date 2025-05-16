+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रविसहितका रास्वपा नेताहरू ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेर्न हलमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १५ गते १५:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रवि लामिछानेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेर्न कमलपोखरीस्थित बिग मूभिजमा पुगेका छन्।
  • फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको छ र ४ पुसदेखि हलमा रिलिज भएको छ।
  • यो फिल्मले शनिबारसम्म ६२ लाख ६९ हजार नेरु ग्रस कमाएको छ र निर्देशक पाँडेको डेब्यू निर्देशन हो।

काठमाडौँ । सभापति रवि लामिछानेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ हेर्न कमलपोखरीस्थित बिग मूभिजमा पुगेका छन् । अहिले उनीहरूले आयोजित विशेष शोमा फिल्म हेरिरहेका छन् ।

रविसहित चलचित्र विकास बोर्डकी पूर्वअध्यक्ष समेत रहेकी पत्नी निकिता पौडेल, रास्वपा नेताहरू गणेश पराजुली, तोसिमा कार्की, असिम शाह, गणेश कार्की लगायत पनि हलभित्र छन् ।

रास्वपाबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका गायक प्रकाश सपुत तथा वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजीत बासकोटा पनि फिल्म हेर्न पुगेका छन् ।

निर्देशक अर्जुन घिमिरे पाँडेसहित फिल्मका कलाकार पनि त्यहाँ छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर समेत रहेका रास्वपा नेता बालेन्द्र शाहले समेत प्रचार गरेको यो फिल्म अहिले हलमा चलिरहेको छ ।

बालेन निकट फिल्मकर्मी तथा कलाकार पाँडेको डेब्यू निर्देशन रहेको यो फिल्म जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा केन्द्रित छ । रवि र बालेन सहमतिको सूत्रधार मध्येका एक कुमार व्यञ्जनकारले सोमबार बेलुका कूलमान घिसिङलाई सहमतिमा ल्याइसकेपछि फेसबुकमा लेखेका थिए- कस्तो लाग्यो त झरीपछिको इन्द्रेणीको क्लाइमेक्स ?

व्यञ्जनकार र रास्वपा नेता कार्कीले समेत यो फिल्मको लेखनमा सहकार्य गरेका छन् । ४ पुसदेखि हलमा रिलिज भएको यो फिल्मले पछिल्लो शनिबारसम्म ६२ लाख ६९ हजार नेरु ग्रस कमाएको छ ।

झरीपछिको इन्द्रेणी रवि लामिछाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालेनले पनि प्रचार गरेको ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले कमायो मात्र ६२ लाख

बालेनले पनि प्रचार गरेको ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले कमायो मात्र ६२ लाख
क्यूएफएक्सले जानाजान ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ लाई शो दिएन : निर्देशक पाँडे

क्यूएफएक्सले जानाजान ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ लाई शो दिएन : निर्देशक पाँडे
रोजमान महर्जनको स्वरमा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले ल्यायो भजन

रोजमान महर्जनको स्वरमा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले ल्यायो भजन
झरीपछिको इन्द्रेणी : नयाँ गीतमा सन्तान- अभिभावकको मर्मस्पर्शी चित्रण

झरीपछिको इन्द्रेणी : नयाँ गीतमा सन्तान- अभिभावकको मर्मस्पर्शी चित्रण
हलमा लागे ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ र हलिउडको ‘अवतार ३’

हलमा लागे ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ र हलिउडको ‘अवतार ३’
‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को अग्रिम टिकट बिक्री सुरु, बालेनको गीतले राहत देला ?

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को अग्रिम टिकट बिक्री सुरु, बालेनको गीतले राहत देला ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित