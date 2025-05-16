+
बालेनले पनि प्रचार गरेको ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले कमायो मात्र ६२ लाख

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते ११:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले घरेलु बक्सअफिसमा १२ पुससम्म ६२ लाख ६९ हजार ४७५ नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • अर्जुन घिमिरे पाँडे निर्देशित फिल्मका १९ हजार ७९३ वटा टिकट बिक्री भएका छन्।
  • काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले फिल्मको प्रचारप्रसार गरेका थिए भने गीत पनि गाएका थिए।

काठमाडौं । फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ ले घरेलु बक्सअफिसमा अहिलेसम्म ६२ लाख ६९ हजार नेरु ग्रसको ब्यापार गरेको छ । यो कमाइ अपेक्षाभन्दा निकै न्यून हो ।

सिनेपाः बक्सअफिसमा पछिल्लो शनिबार अर्थात १२ पुससम्म फिल्मले ६२ लाख ६९ हजार ४७५ नेरु ग्रस कमाएको हो ।

सोही अवधिमा अर्जुन घिमिरे पाँडे निर्देशित फिल्मका १९ हजार ७९३ वटा टिकट बिकेका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले समेत यो फिल्मको प्रचारप्रसार गरेका थिए भने गीत पनि गाएका थिए ।

झरीपछिको इन्द्रेणी बालेन
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धेरै कमेन्ट गरिएका

