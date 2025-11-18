+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को अग्रिम टिकट बिक्री सुरु, बालेनको गीतले राहत देला ?

बालेनको गीतलाई लिएर टिकटक र रिल्समा हजारौं भिडियो बनिरहेका छन् । धेरैले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कालजयी शब्द र बालेनको र्‍याप लिरिक्सलाई रुचाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १५:४४
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को अग्रिम टिकट बिक्री खुलिसकेको छ र प्रारम्भिक शोज प्रकाशित भएका छन्।
  • हलिउड फिल्म ‘अवतार ३’ शुक्रबार रिलिज हुँदैछ र हलहरूले शोज विभाजन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
  • गायक बालेनको गीतले ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को प्रचारमा मद्दत गरेको छ र टिकटकमा हजारौं भिडियो बनिरहेका छन्।

काठमाडौं । हलहरूले फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को अग्रिम टिकट बिक्री खुलाएका छन् । प्रारम्भिक शोज प्रकाशित भएपनि यसको पूर्ण आकार विहिबार बेलुकासम्म देखिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यका र मोफसलका हलले शोज प्रकाशित गर्दै टिकट विक्री थालेका छन् । कतिपय हलले अझै खुलाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

शुक्रबार हलिउडको बहुप्रतीक्षित ‘अवतार ३’ पनि आउने भएपछि हलले सोहीअनुसार शोज विभाजन गर्नेछन् । ‘अवतार २’ ले झन्डै २०० शोज पाएको देखिन्छ ।

‘अवतार ३’ को विश्वबजारबाट प्रारम्भिक प्रतिक्रिया आउन थालेकाले यो फिल्मको बक्सअफिस ओपनिङ कस्तो हुनेछ, यो अहिल्यै भन्न सकिँदैन । अहिलेसम्म समग्रमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ ।

अब ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को सबै कुरा यसको सकारात्मक ‘वर्ड अफ माउथ’ मा निर्भर हुनेछ । गायक बालेनले ल्याएको फिल्मको ओर्जिनल साउन्ड ट्रयाकले यसको प्रचारमा केही मद्दत पुगेको देखिन्छ ।

बालेनको उक्त गीतलाई लिएर टिकटक र रिल्समा हजारौं भिडियो बनिरहेका छन् । धेरैले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कालजयी शब्द र बालेनको र्‍याप लिरिक्सलाई रुचाएका छन् ।

यस्तोमा, बालेनको गीतले फिल्मलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ । बालेनको उक्त गीतको लोकप्रियता बक्सअफिस संख्यामा रुपान्तरण कसरी हुन्छ, त्यो भने पर्खाइको विषय हो ।

अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ निर्देशित ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को रनटाइम १४० मिनेट छ ।

झरीपछिको इन्द्रेणी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालेनको युट्युब च्यानलबाट किन हटाइयो गीत ‘फसायो लमीले’ ?

बालेनको युट्युब च्यानलबाट किन हटाइयो गीत ‘फसायो लमीले’ ?
‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को ट्रेलर : भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाले जब आन्दोलन छेड्छन

‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को ट्रेलर : भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाले जब आन्दोलन छेड्छन
यस्तो छ पाँडे निर्देशित ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को पहिलो झलक

यस्तो छ पाँडे निर्देशित ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को पहिलो झलक
बालेनको युट्युब च्यानलमा रिलिज भयो फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को गीत

बालेनको युट्युब च्यानलमा रिलिज भयो फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को गीत
बालेनको युट्युब च्यानलमा आउने भए ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ का सबै गीत

बालेनको युट्युब च्यानलमा आउने भए ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ का सबै गीत
पाँडेले थाले ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ छायांकन, बालेनले गीत गाउने

पाँडेले थाले ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ छायांकन, बालेनले गीत गाउने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित