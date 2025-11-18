यस्तो छ पाँडे निर्देशित ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को पहिलो झलक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ निर्देशित फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को पहिलो झलक सार्वजनिक गरिएको छ । यो पोस्टरमा सबै कलाकारलाई उनीहरूको ‘क्यारेक्टर लुक्स’ मा देख्न सकिन्छ ।
यो फिल्मबाट गणेश उप्रेती लामो समयपछि पुनरागमन गर्दैछन् । फिल्ममा रमेश उप्रेती, प्रकाश घिमिरे, दीपाश्री निरौला, सरिता गिरी, देशभक्त खनाल, निर्मल शर्मा, कृष्ण शिवाकोटी, कृष्णभक्त महर्जन, प्रियना आचार्य ‘मुन्नी’, अंशु महर्जन, राजेन्द्र नेपाली, लक्षणा राईको अभिनय छ ।
विमोचन दवाडी र जेसिका पोखरेलले अभिनयमा डेब्यू गर्दैछन् । बालकलाकारमा दिप्सन चिलवाल छन् । एक गीतमा मोडल अञ्जली अधिकारी र कोरियोग्राफर प्रदीप लामा पनि विशेष भूमिकामा देखिनेछन् ।
निर्देशक समेत रहेका पाँडेको कथा रहेको फिल्म पटकथा र संवादलाई गणेश कार्की, विशाल घिमिरेले लेखेका हुन् । छायांकार बुद्ध थापा हुन् । अनिशा सेन्दाङ लिम्बु निर्मात्री, अनु थापा, पंकज खड्का, सिर्जना खड्का, सुवास शर्मा र राम कार्कीको सह-निर्माता तथा लाइन प्रोड्युसरमा योगेश खतिवडा र विनोद कँडेल छन् ।
