बालेनको युट्युब च्यानलमा रिलिज भयो फिल्म ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को गीत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म ‘झरिपछिको इन्द्रेणी’को पहिलो गीत ‘फसायो लमी’ युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ।
- अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ निर्देशित फिल्म पुस ४ मा रिलिज हुने भएको छ।
- फिल्ममा गणेश उप्रेती, रमेश उप्रेती, दीपाश्री निरौला लगायत कलाकारको अभिनय छ।
काठमाडौं । फिल्म ‘झरिपछिको इन्द्रेणी’को पहिलो गीत ‘फसायो लमी’ ले युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ ।
अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ निर्देशित फिल्मको गीतमा रमेश उप्रेती, दीपाश्री निरौला, अञ्जली अधिकारी र प्रदीप लामासहितका कलाकार छन् ।
समीक्षा अधिकारी र वसन्त थापाको युगल स्वर रहेको गीतको शब्द, सङ्गीत संयोजन रमेश परियारले गरेका छन् । मौसम हिमालीको नृत्य निर्देशन रहेको गीतको छायांकार बुद्ध थापा हुन् ।
फिल्मलाई नागराज इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले निर्माण गरेको हो । यो फिल्म पाका अभिनेता गणेश उप्रेतीको कमब्याक समेत हो ।
उप्रेतीसहित फिल्ममा रमेश उप्रेती, प्रकाश घिमिरे, दीपाश्री निरौला, सरिता गिरी, देशभक्त खनाल, निर्मल शर्मा, कृष्ण शिवाकोटी, कृष्णभक्त महर्जन, अर्जुन घिमिरे, प्रियना आचार्य, अंशु महर्जनको अभिनय छ ।
निर्देशक घिमिरेको पटकथा र संवाद रहेको फिल्ममा गणेश कार्की, विशाल घिमिरेको पनि योगदान रहेको निर्माताले जनाएका छन् ।
फिल्म ‘झरिपछिको इन्द्रेणी’ पुस ४ मा रिलिज हुने भएको छ । फिल्मले आफ्नो पहिलो गीत गायक बालेन शाहको युट्युबबाट रिलिज गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4