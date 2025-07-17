+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एप्पलमा नेतृत्व परिवर्तनको तयारी : टिम कुकपछि को ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते १३:४४

एपलले आफ्नो नयाँ सीईओ छान्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। फाइनान्सियल टाइम्स का अनुसार, एप्पलका सीईओ टिम कुकले आगामी वर्ष पद छोड्नसक्ने सम्भावना छ।

करिब १४ वर्षदेखि कम्पनीको शीर्ष नेतृत्व सम्हालिरहेका कुकले अवकाश लिने सम्भावना बढेका कारण कम्पनीभित्र उनको उत्तराधिकारीबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको छ।

जोन टर्नस : प्रमुख दाबेदार

हालैका रिपोर्टहरूमा एपलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष (हार्डवेयर इन्जिनियरिङ) जोन टर्नसलाई सीईओ पदका लागि सबैभन्दा शक्तिशाली नामका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

५० वर्षका टर्नस कम्पनीमा करिब दुई दशक बिताइसकेका अनुभवी इन्जिनियर हुन् । उनीसँगको प्राविधिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता र हार्डवेयर विकासमा प्राप्त सफलताले उनलाई शीर्ष पदका लागि उत्कृष्ट उम्मेदवार बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

यद्यपि, एपलले यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक घोषणा सार्वजनिक गरेको छैन।

टिम कुकको नेतृत्वमा एपलको रूपान्तरण

टिम कुक सन् १९९८ मा एपलमा प्रवेश गर्दा कम्पनी गम्भीर आर्थिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको थियो।

स्टीभ जब्सले कम्पनीको कार्यसञ्चालनमा सुधार गर्ने लक्ष्यसहित कुकलाई नियुक्त गरेका थिए । सन् २००५ देखि २०११ सम्म चीफ अपरेटिङ अफिसर का रूपमा उनले कम्पनीको सप्लाई चेनलाई विश्वस्तरीय बनाए । यसले आइपोड, आइफोन, आइप्याड तथा म्याकबुकजस्ता उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा व्यापक रुपमा विस्तार गर्न मद्दत गर्‍यो।

सन् २०११ मा स्टीभ जब्सको अस्वस्थतापछि कुक पहिलोपटक अन्तरिम सिइओ बने । अनि सोही वर्ष अगस्टमा औपचारिक रूपमा सिईओ नियुक्त भए ।

उनको नेतृत्वमा एपलले एप्पल वाच, एयरपोड्स, एम-सिरिज सिलिकन चिप, एप्पल भिजन प्रो जस्ता गेम–चेन्जिङ प्रडक्टहरू बजार ल्यायो । यसै अवधिमा एप्पल कम्पनी ३ ट्रिलियन डलर बजार पूँजीकरण भएको विश्वकै पहिलो कम्पनी बन्यो ।

साथै आइक्लाउड, एप्पल म्यजिक, एप्पल टिभी प्लस तथा एपस्टोर जस्ता सेवाहरूको अत्यधिक विस्तार पनि कुककै कार्यकालको उपलब्धि हो ।

को हुन् जोन टर्नस ?

जोन टर्नसले सन् २००१ मा एप्पलमा आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए । प्रडक्ट डिजाइन टिममा सुरु भएको उनको यात्रा सन् २०१३ मा हार्डवेयर इन्जिनियरिङ विभागको उपाध्यक्ष सम्म पुग्यो । सन् २०२१ मा उनी वरिष्ठ उपाध्यफ बने र त्यसपछि एपलका सबै हार्डवेयर टिमहरूको नेतृत्व उनकै हातमा रह्यो।

आइफोन, आइप्याड, म्याक तथा एयरपड्स जस्ता एपलका प्रमुख उत्पादनहरू उनको नेतृत्वमै विकास हुँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा एपलका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनको बढ्दो उपस्थिति विश्लेषकहरूले आगामी नेतृत्वको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

टिम कुकको भविष्य

६५ वर्षीय टिम कुक १४ वर्षदेखि सीईओ पदमा छन् । उनको योगदानलाई एपलको दोस्रो ‘सुनौलो युग’ भनेर पनि वर्णन गरिन्छ । स्टीभ जब्सपछि कम्पनीलाई स्थीरता, विस्तार र नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने श्रेय प्रायः उनलाई नै दिइन्छ ।

तिनै कुकले अब एप्पल कम्पनीबाट आफूलाई अलग गर्दैछन् । त्यसैले उनको त्यो बहिर्गमनसँगै एपलको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्ने विषयले विश्व प्रविधि उद्योगको ध्यान तानिरहेको छ ।

-एजेन्सी

एप्पल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एप्पलले तोड्यो सबै रेकर्ड, बजार मूल्य ४० खर्ब डलर नजिक

एप्पलले तोड्यो सबै रेकर्ड, बजार मूल्य ४० खर्ब डलर नजिक
एप्पलले ल्यायो सबैभन्दा पातलो आइफोन, आइफोन १७ का तीन मोडेल

एप्पलले ल्यायो सबैभन्दा पातलो आइफोन, आइफोन १७ का तीन मोडेल
एप्पलले ल्याउनेछैन आइफोन १८

एप्पलले ल्याउनेछैन आइफोन १८
के नोकियाले जस्तै गल्ती एप्पलले गर्दैछ ?

के नोकियाले जस्तै गल्ती एप्पलले गर्दैछ ?
इयूसँग एप्पलको आग्रह : ५० करोड युरो जरिवानाबारे पुनर्विचार होस्

इयूसँग एप्पलको आग्रह : ५० करोड युरो जरिवानाबारे पुनर्विचार होस्
आइओएस २६ मा नयाँ फिचर, नग्नता देखिए भिडिओ कल स्वत: बन्द हुने

आइओएस २६ मा नयाँ फिचर, नग्नता देखिए भिडिओ कल स्वत: बन्द हुने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित