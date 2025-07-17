+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एप्पलले ल्याउनेछैन आइफोन १८

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १४:०९

एक महिनापछि आउँदो सेप्टेम्बरमा एप्पलले बहुप्रतिक्षित आइफोन १७ सिरिज सार्वजनिक गर्दैछ ।

वास्तवमा एप्पलप्रेमी हरुलाई हरेक वर्ष नयाँ आइफोनको व्यग्र प्रतीक्षा हुन्छ । यसपटक एप्पलले आइफोनको नयाँ संस्करणको रुपमा चारवटा मोडेल ल्याउनेछ । जसमा आइफोन १७, आइफोन १७ प्रो, आइफोन १७ प्रो म्याक्स र आइफोन १७ एयर रहने बताइएको छ ।

हरेक वर्ष सेप्टेम्बर महिनामा आइफोनको नयाँ संस्करण लञ्च गर्ने गरेको एप्पलले यो वर्ष आइफोनको प्लस मोडेलको साटो एयर मोडेल ल्याउनेछ ।

यसपटक आइफोन १७ मा प्लस मोडेललाई प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको एप्पलले आगामी वर्ष चाहीँ आइफोन १८ लाई हटाउनेछ ।

सामान्य रुपमा आगामी वर्ष सन् २०२६ मा आइफोनले आइफोन १८ ल्याउनुपर्ने हो । तर समाचार अनुसार आउँदो वर्ष एप्पलले आइफोन १८ ल्याउने छैन । यसो हुँदा आम मानिसको मनमा एउटा प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्दछ । के आइफोन १७ नै अन्तिम आइफोन हुने हो त ?

तर त्यस्तो भने होइन । कोरियन वेबसाइट etnews.com ले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार सन् २०२६ मा एप्पलले आइफोन १८ सिरिज त लन्च गर्नेछ तर यसमा उक्त सिरिजको आधारभूत मोडेल अर्थात् आइफोन १८ हुनेछैन ।

एप्पलले सन् २०२६ को सुरुवातमै सुपथ मूल्यको आइफोन १७ ई लन्च गर्ने बताइएको छ । त्यसपछि सेप्टेम्बरमा कम्पनीले आइफोन १८ सिरिजका चारवटा मोडेल सार्वजनिक गर्नेछ । यसमा आइफोन १८ एयर, आइफोन १८ प्रो, आइफोन १८ प्रो म्याक्स र फोल्डेबल आइफोन रहनेछन् । आइफोन १८ सिरिजबाट एप्पलले आइफोनको बेसिक मोडेल हटाउनेछ ।

यद्यपि आइफोन सिरिजका विद्यमान मोडेलहरुलाई नयाँ मोडेलले प्रतिस्थापन गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि कम्पनीले आइफोन मिनी मोडेललाई प्लस मोडेलले प्रतिस्थापन गरेको थियो भने यो पटक प्लस मोडेलको ठाउँमा एयर मोडेल ल्याउनेछ ।

त्यस्तै आगामी वर्ष आधारभूत मोडेललाई नै हटाउनेछ । यद्यपि यस विषयमा एप्पलले आधिकारिक रुपमा केही पनि बताएको छैन । तर, सधैका लागि हट्ने होइन ।

प्रविधि क्षेत्रका विभिन्न खुलासाहरू गर्ने Jukanlosreve ले आफ्नो आधिकारिक एक्स अकाउन्टमा एउटा पोस्ट गरेका छन् ।

जस अनुसार सन् २०२७ मा एप्पलले आइफोनका ६ प्रकारका मोडेल ल्याउनेछ । जस अनुसार वर्षको सुरुतिर कम्पनीले आइफोनको ई-मोडेल तथा बेसिक मोडेल ल्याउनेछ भने सेप्टेम्बरतिर प्रिमियम र फोल्डेबल मोडेल ल्याउनेछ । यस हिसाबले प्रयोगकर्ताले आइफोन १८ देख्न नपाएपनि आइफोन १९ भने देख्न पाउनेछन् ।

आइफोन एप्पल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

२० जना पुरुषसँग डेटिङ गरेर आइफोन उपहार, आइफोन बेचेको पैसाले घर खरिद

२० जना पुरुषसँग डेटिङ गरेर आइफोन उपहार, आइफोन बेचेको पैसाले घर खरिद
आइफोनका यी ४ फिचरले बचाउन सक्छन् तपाईंको ज्यान

आइफोनका यी ४ फिचरले बचाउन सक्छन् तपाईंको ज्यान
आइओएस २६ मा नयाँ फिचर, नग्नता देखिए भिडिओ कल स्वत: बन्द हुने

आइओएस २६ मा नयाँ फिचर, नग्नता देखिए भिडिओ कल स्वत: बन्द हुने
ब्राउन सुगर कारोबारीको साथमा भेटियो आइफोन र नगद

ब्राउन सुगर कारोबारीको साथमा भेटियो आइफोन र नगद
आइफोनबाट डकुमेन्ट स्क्यान गर्ने सजिलो तरिका

आइफोनबाट डकुमेन्ट स्क्यान गर्ने सजिलो तरिका
भारतमा बनेका आइफोन अमेरिकामा नबेच्न ट्रम्पको चेतावनी

भारतमा बनेका आइफोन अमेरिकामा नबेच्न ट्रम्पको चेतावनी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित