+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विष खुवाएर अबोध कुकुरको हत्या

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ५ गते १९:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सडकका बेसहारा पशुप्राणीको स्यहारसुसार गर्दै आएकी एलिना प्रसाईले विष खुवाएर सडक कुकुरको हत्या भएको भिडियो सेयर गरी अपराधीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेकी छिन्।

‘अलविदा बच्चा । तिमीलाई पनि पापीहरूले मारेर छाडे । तिमीले कसैको केही बिगारेनौं, तिमीले त केवल बाँच्न खोज्यौं । तर यो समाजले तिम्रो सास नै खोस्यो । तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस्’ एलिना प्रसाई लेख्छिन्, ‘मावनाताको नाममा कलंक बनेका हातहरूले तिम्रो जीवन खोसे ।’

एलिनाले सडकका बेसहारा पशुप्राणीको स्यहारसुसार गर्दै आएकी छिन् । विराटनगरमा उनले यस्ता पशुहरूलाई खुवाउन, स्यहार्न र औषधि उपचार गर्न छुटै सेल्टर पनि सञ्चालन गरेकी छिन् । दाइ साहिल प्रसाईसहित उनी पशुप्राणीको कल्याणका लागि डटेर लागिरहेका छिन् ।

पछिल्लो पटक एलिनाले एक सडक कुकुरको भिडियो सेयर गरेकी छिन्, जो मान्छेसँग रमाइरहेको र खेलिरहेको देखिन्छ । आफ्नै घर आसपासमा खाइखेली हिँड्ने उक्त कुकुरलाई कसैले विष खुवाएर हत्या गरे । एलिना भन्छिन्, ‘कसैलाई केही हानि नोक्सानी गर्ने खालको कुकुर थिएन । तर, किन हो विष खुवाएर मारेछन्  ?

आफ्नो टोलमा जन्मी हुर्केको सो कुकुरमाथि यस्तो कृत्य गर्नेलाई पहिचान र कारबाही गर्न उनले सरोकारवालासँग आग्रह गरेकी छिन् । एलिना भन्छिन्, ‘यसरी बोल्न नसक्ने प्राणीमाथि बारम्बार क्रूरता भइरहेको छ, यो सहन सकिदैन । अपराधीलाई पत्ता लगाएर कारबाही गर्नैपर्छ ।’

उक्त कुकुरलाई पहिले पनि हतियारले काटेको एलिनाले बताइन् । उपचारपछि निको भएको त्यो कुकुर मान्छेसँग निकै हेलमेल गर्ने स्वभावको थियो । ‘भोक लाग्दा बाटोमा आएर घुर्की लगाउने, बिस्कुट किनेपछि भने बाटो छाडिदिने गर्थ्यो,’ एलिना भन्छिन् ।

प्रायः रातको समयमा त्यहाँ कुकुरहरूमाथि आक्रमण हुने गरेको उनले बताइन् । ‘यहाँ राति चोरहरू आउने गर्छन्,’ एलिना भन्छिन्, ‘भुक्ने र लखेट्ने भएकाले चोरहरूले नै यसरी कुकुर मार्ने गरेको हुनुपर्छ ।’

यसअघि सोही ठाउँमा अर्को सडक कुकुरलाई काठको भाला मुखमा घुसारेर हत्या गरिएको उनले बताइन् । ‘आक्कल झुक्कल होइन, बारम्बार नियतवस प्राणीमाथि यस्तो क्रुरता भएको छ’ उनी भन्छिन् ।

त्यस क्षेत्रमा कहिले विष खुवाएर त कहिले धारिलो हतियार प्रहार गरेर यी प्राणीहरुको हत्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘गाडीले ठक्कर दिएर मार्ने क्रम पनि उत्तिकै छ’ एलिना भन्छिन्, ‘यहाँ पशुप्राणी हत्या गर्नुलाई सामान्य जस्तो मान्न थालिएको छ ।’

अधिवत्ता पदमबहादु श्रेष्ठका अनुसार पशु–प्राणीलाई कुनै पनि हिसाबले सताउने, दुःख दिने, यातना दिने काम अपराध हो । ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७५ अनुसार कुनै पनि जनावरको क्रूरतापूर्वक हत्या वा कुनै पनि किसिमको निर्दयी व्यवहार गर्न, तड्पाउन पाइँदैन’ उनी भन्छन्, ‘हिंसा भएको छ भने तुरुन्त प्रहरीमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।’ यस्ता कृत्य गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ ।

कुकुर हत्या
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गोदावरी जंगलको भीरमा ४ दिनदेखि फसेको कुकुरको उद्धार

गोदावरी जंगलको भीरमा ४ दिनदेखि फसेको कुकुरको उद्धार
कुकुरको दिसा सोहोर्ने काम, वर्षको ४५ लाख आम्दानी

कुकुरको दिसा सोहोर्ने काम, वर्षको ४५ लाख आम्दानी
मान्छेबाट यौनजन्य दुर्व्यवहार भोगेको कुकुरको उद्धार, काठमाडौंमा उपचार हुँदै

मान्छेबाट यौनजन्य दुर्व्यवहार भोगेको कुकुरको उद्धार, काठमाडौंमा उपचार हुँदै
गर्भवती कुकुरलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाउँदै लगातार यौनजन्य दुर्व्यवहार

गर्भवती कुकुरलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाउँदै लगातार यौनजन्य दुर्व्यवहार
अमेरिका पुग्यो सडकमा छाडिएको कुकुर

अमेरिका पुग्यो सडकमा छाडिएको कुकुर
पशुमाथिको क्रुरता झन् बढ्दो, कुकुर मारेर फेसबुकमा भिडियो

पशुमाथिको क्रुरता झन् बढ्दो, कुकुर मारेर फेसबुकमा भिडियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित