+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मान्छेबाट यौनजन्य दुर्व्यवहार भोगेको कुकुरको उद्धार, काठमाडौंमा उपचार हुँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते १८:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विराटनगरको एक गर्भवती कुकुरलाई सात महिनाभन्दा बढी समयसम्म यौन दुर्व्यवहार भोगेको खुलासा भएको छ।

८ माघ, काठमाडौं । मान्छेबाट यौन दुर्व्यवहार भोगेको विराटनगरको एक कुकुरलाई उद्वार गरिएको छ । पशुअधिकारकर्मी इरफान खानले सो कुकुरलाई बुद्ध एयरलाइन्सको विमानमार्फत काठमाडौं ल्याएर उपचार थालिएको जानकारी दिए । इरफान खान अवोध एवं वेवारिसे पशुप्राणीको हितमा काम गरिरहेका छन् ।

गर्भवती कुकुरलाई बन्धक बनाएर एक पुरुषले नियमितजसो यौनजन्य दूर्व्यवहार गर्दै आएको खुलासा भएको थियो । उक्त कुकुरलाई सिल्पिङ ट्याबलेट खुवाउने गरिएको इरफानले बताए । ‘उनको गर्भावस्था र उनलाई जबरजस्ती खुवाइएको निदाउने औषधिको ओभरडोजको कारणले के-कस्तो असर परेको छ, स्वास्थ्य जाँच गरिदैछ’ इरफानले भने।

यो पनि पढ्नुहोस

गर्भवती कुकुरलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाउँदै लगातार यौनजन्य दुर्व्यवहार

उक्त कुकुरलाई ७ महिनाभन्दा बढी समयसम्म बारम्बार यौन शोषण गरिँदै आएको थियो । ‘यो एकदमै स्तब्ध बनाउने, दुःखद् र माफ नै दिन नसकिने कृत्य हो’ इरफान भन्छन्, ‘उनी निको भएपछि मसँगै बस्नेछिन् । उनलाई म उसले पाउनुपर्ने माया, सुरक्षा र हेरचाह सबै दिन्छु ।’

उक्त कुकुरको नाम मिली भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘उनले भोगेको ट्रमाबाट निको हुन र बाँच्नका लागि म सक्दो प्रयास गर्नेछु’ इरफान भन्छन्, ‘उसले फेरि यस्तो पीडा भोग्न नपरोस् ।’

कुकुरको उद्वार गर्न, अपराधीलाई कारबाहीका लागि दबाब दिन उनीसँगै विश्वराम कार्की, एनिमल नेपाल, साहारा नेपालका सदस्य खटिएका थिए । साथै विराटनगरमै सामुदायिक पशुप्राणीको हेरचाह गरिरहेका एलिना प्रसाईंले पनि कुकुरलाई उद्वार गर्न सहयोग गरेकी थिइन् ।

अपराधीको खोजीका लागि प्रहरीसँग मिलेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

कुकुर दुर्व्यवहार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गर्भवती कुकुरलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाउँदै लगातार यौनजन्य दुर्व्यवहार

गर्भवती कुकुरलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाउँदै लगातार यौनजन्य दुर्व्यवहार
अमेरिका पुग्यो सडकमा छाडिएको कुकुर

अमेरिका पुग्यो सडकमा छाडिएको कुकुर
पशुमाथिको क्रुरता झन् बढ्दो, कुकुर मारेर फेसबुकमा भिडियो

पशुमाथिको क्रुरता झन् बढ्दो, कुकुर मारेर फेसबुकमा भिडियो
बल्खुमा कुकुरमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्ति पक्राउ

बल्खुमा कुकुरमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्ति पक्राउ
मासु पसलमा आएको भन्दै कुकुरलाई मरणासन्न हुनेगरी रडले हिर्काउने व्यक्ति पक्राउ

मासु पसलमा आएको भन्दै कुकुरलाई मरणासन्न हुनेगरी रडले हिर्काउने व्यक्ति पक्राउ
खोटाङमा कुकुरलाई झुण्ड्याएर मार्ने अभियुक्त अदालतमा पेश

खोटाङमा कुकुरलाई झुण्ड्याएर मार्ने अभियुक्त अदालतमा पेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित