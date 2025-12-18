+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पशुमाथिको क्रुरता झन् बढ्दो, कुकुर मारेर फेसबुकमा भिडियो

0Comments
Shares
सुमित्रा लुइटेल सुमित्रा लुइटेल
२०८२ पुष २३ गते १६:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बैतडीको पुर्चौडीमा सुशान्त जंग क्षेत्री र उनका साथीहरूले सडक कुकुर क्रूरतापूर्वक मारेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ।
  • बैतडी प्रहरीले घटनाको विवरण पाएपछि आरोपीहरूको पहिचान गरी अनुसन्धान अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
  • नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा २९१ अनुसार पशु क्रूरता गैरकानुनी छ र दोषीलाई कैद वा जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

२३ पुस, काटमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बन्नका लागि निर्दोष पशुप्राणीलाई सताउने, हत्या गर्ने क्रम व्यापक भएको छ । सचेतना र कडा कानुनको अभावमा यस्तो कृत्यले मलजल पाइरहेको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, बैतडी घटना ।

बैतडी जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिकामा एक सडक कुकुरलाई क्रूरतापूर्वक मार्ने घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । घटनाका मुख्य आरोपी सुशान्त जंग क्षेत्रीले फेसबुकमा पोस्ट सेयर गर्दै आफूहरूले कुकुर मारेको खुलासा गरेका छन् । यो घटना पुस २१ गते साँझ करिब ६ बजे हाटबजार नजिकै भएको बताइएको छ ।

भिडियोमा क्षेत्री र उनका तीन जना साथीहरूले मिलेर कुकुरलाई मारेको देखाइएको छ । यो भिडियो अहिले फेसबुक, टिकटक र अन्य सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फैलिरहेको छ, जसले पशु अधिकारकर्मीहरूमा आक्रोश पैदा गरेको छ ।

घटनाको बारेमा बैतडी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सुरुमा कुनै जानकारी नभएको बताए । तर, घटनाको विवरण उपलब्ध गराएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘हामीले घटनाको विवरण प्राप्त गरेका थिएनौँ’ बैतडी प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘अब थाहा भयो आरोपीहरूको पहिचान गरी आवश्यक अनुसन्धान थाल्नेछौं ।’

पशु क्रूरतासँग सम्बन्धित यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिने उनले बताए ।

यो घटना नेपालमा बढ्दो पशु क्रूरताको एक उदाहरण हो । नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा २९१ अनुसार, पशुहरूमाथि अनावश्यक क्रूरता गर्ने वा मार्ने कार्य गैरकानुनी मानिन्छ । यसअन्तर्गत सडक कुकुरहरूलाई पनि संरक्षण दिइएको छ ।

यस्ता अपराधका लागि सजायको व्यवस्था नेपालको पशु कल्याण ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा छ । दोषी ठहरिएमा आरोपीहरूलाई ३ महिनासम्म कैद सजाय वा ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ ।

कुकुर बैतडी
लेखक
सुमित्रा लुइटेल

अनलाइनखबरकी संवाददाता लुइटेल स्वास्थ्य र जीवनशैली विषयमा लेख्छिन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बल्खुमा कुकुरमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्ति पक्राउ

बल्खुमा कुकुरमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्ति पक्राउ
मासु पसलमा आएको भन्दै कुकुरलाई मरणासन्न हुनेगरी रडले हिर्काउने व्यक्ति पक्राउ

मासु पसलमा आएको भन्दै कुकुरलाई मरणासन्न हुनेगरी रडले हिर्काउने व्यक्ति पक्राउ
खोटाङमा कुकुरलाई झुण्ड्याएर मार्ने अभियुक्त अदालतमा पेश

खोटाङमा कुकुरलाई झुण्ड्याएर मार्ने अभियुक्त अदालतमा पेश
कुकुरलाई झुण्ड्याएर कुटीकुटी मारियो, हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ

कुकुरलाई झुण्ड्याएर कुटीकुटी मारियो, हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ
कुकुरको बच्चा तस्करी : कसले किन लैजाँदैछ ?

कुकुरको बच्चा तस्करी : कसले किन लैजाँदैछ ?
कान नसुन्ने कुकुरका लागि सांकेतिक भाषामा गीत गाउँदै बर्थडे पार्टी

कान नसुन्ने कुकुरका लागि सांकेतिक भाषामा गीत गाउँदै बर्थडे पार्टी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित