+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बेलायती कम्पनीले ल्यायो अनौठो फोन : ब्लाकबेरी जस्तो डिजाइन, आइफोन जस्तो फिचर

कम्युनिकेटर नामबाट आफ्नो किबोर्ड स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दै क्लिक्स कम्पनीले एकपटक पुनः ब्लाकबेरी युग फिर्ता ल्याउन चाहन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते ११:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेलायतको क्लिक्स कम्पनीले ब्लाकबेरी जस्तै डिजाइन र आइफोन जत्तिकै फिचर भएको कम्युनिकेटर नामक किबोर्ड स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ।
  • फोनको मूल्य ४९९ डलर तोकिएको छ र यो नियमित प्रयोगका फोनको सहायक फोनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

एक समय थियो, बजारमा ब्लाकबेरी ब्राण्डका मोबाइल फोनलाई उच्चस्तरीय अर्थात् बिजनेस क्लासका फोन मानिन्थ्यो । कम्पनीका एकपछि अर्को मोडेलका फोनले बजारमा तहल्का मच्चाइरहेका थिए । आम मानिसहरूको चाहना तथा सपना नै हुन्थ्यो कि भविष्यमा कुनैदिन ब्लाकबेरीको फोन किनेर चलाउन पाइयोस् । तर मोबाइल फोन बजारमा एन्ड्रोइड र आइफोन जस्ता स्मार्टफोनको आगमनसँगै ब्लाकबेरीले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न सकेन । अन्ततः बजारबाट लोप भएर गयो ।

एकपटक फेरि त्यही क्लासिक ब्लाकबेरी जस्तै एउटा स्मार्टफोन सार्वजनिक भएको छ । बेलायतको एउटा कम्पनीले कम्युनिकेटर नामक हाइब्रिड स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ, जसको डिजाइन ब्लाकबेरीजस्तै छ भने फिचरहरू आइफोन जत्तिकै गज्जब छन् ।

स्मार्टफोन हार्डवेयर तथा किबोर्डको खोल लगायतका विभिन्न सामानहरू उत्पादन गर्ने बेलायती कम्पनी क्लिक्सले आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन लञ्च गरेको हो । क्लिक्स कम्पनीको उक्त स्मार्टफोन किबोर्ड भएको फोन हो । कुनै समय यस्तो डिजाइनको फोनको लोकप्रियता बजारमा उच्च थियो।

कम्युनिकेटर नामबाट आफ्नो किबोर्ड स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दै क्लिक्स कम्पनीले एकपटक पुनः ब्लाकबेरी युग फिर्ता ल्याउन चाहन्छ । तथापि यो फोन केवल पूरानो ब्लाकबेरी जस्तो फिचर फोन भने होइन । यसमा अत्याधुनिक स्मार्टफोनका सम्पूर्ण फिचर्स उपलब्ध छन् ।

यद्यपी कम्पनीले यसलाई आम प्रयोगका स्मार्टफोनको प्रतिस्थापनका रूपमा नभई नियमित प्रयोगका फोनको सहायक फोनका रुपमा पेश गरेको छ र केही अत्यावश्यकीय फिचरमा केन्द्रित भएको छ । यसमा ब्लाकबेरी जस्तो डिजाइन हुनुका साथै आइफोनको एक्सन बटन जस्तै फिचर उपलब्ध छ ।

क्लिक्स कम्युनिकेटर फोनको मूल्य ४९९ डलर तोकिएको छ ।

यो फोनमा QWERTY क‍िबोर्ड रहेको छ, जुन टस सेन्सिटिभ हुनुका साथै पछाडिपट्टि जडित प्रकाशले प्रयोगलाई सहज बनाउँछ । साथै यो किबोर्डले स्क्रोलिङ पनि सपोर्ट गर्छ ।

फोनमा युएसबी सी पोर्ट, ३.५ एमएम हेडफोन ज्याक, माइक्रो एसडी कर्ड स्लट पनि रहेको छ । यो फोनमा एयरप्लेन मोडका लागि एउटा विशेष बटन पनि दिइएको छ । साथै एउटा अर्को साइड बटन पनि यसमा रहेको छ, जुन आइफोनको एक्सन बटनजस्तै छ ।

४.०३ इन्चको एमोलेड स्क्रिन रहेको यो फोनले डुअल सिम (इ सिम र भौतिक सिमकार्ड) सपोर्ट गर्दछ । यसमा ४ हजार मिलिएम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री छ भने ५० मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा तथा २४ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामेरा रहेका छन् ।

मिडियाटेक फाइभजी प्रोसेसर रहेको यो फोनमा एन्ड्रोइड १६ अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ ।

एजेन्सी

कम्युनिकेटर फोन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियस मापन, ललितपुरमा २.८

काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियस मापन, ललितपुरमा २.८
नबिल बैंक ‘विकास नायक २०८२’ द्वारा सम्मानित

नबिल बैंक ‘विकास नायक २०८२’ द्वारा सम्मानित
अन्डाको मूल्य घट्यो, प्रतिक्रेट कति ?

अन्डाको मूल्य घट्यो, प्रतिक्रेट कति ?
पूर्वमाओवादी नेता एवम् पूर्वमन्त्री उमेश यादव जसपा नेपालमा प्रवेश

पूर्वमाओवादी नेता एवम् पूर्वमन्त्री उमेश यादव जसपा नेपालमा प्रवेश
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अध्यक्षमा चिरञ्जीवी सुवेदी विजयी

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अध्यक्षमा चिरञ्जीवी सुवेदी विजयी
तोलामा ३ हजार १ सय बढ्यो सुन

तोलामा ३ हजार १ सय बढ्यो सुन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित