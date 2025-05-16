भेनेजुएलाले अब अमेरिकालाई ५ करोड ब्यारेल तेल दिने ट्रम्पको दाबी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ पुस, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाले अमेरिकालाई ५ करोड ब्यारेल तेल दिने दाबी गरेका छन् ।
सैन्य हस्तक्षेप गरेर राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई गिरफ्तार गरेपछि अब भेनेजुएला अमेरिकाले चलाउने घोषणा गरेका ट्रम्पले ५ करोड ब्यारेल तेल लिने बताएका हुन् ।
ट्रम्पले आफ्नै स्वामित्व सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्दै तेल बजारको भाउ अनुसार बिक्री गरिने र त्यसको मूल्य आफ्नो नियन्त्रणमा रहने बताए । तेल बिक्री गरेर प्राप्त पैसा भेनेजुएला र अमेरिकी नागरिकमा खर्च गरिने ट्रम्पको दाबी छ ।
यसअघि आगामी १८ महिनाभित्र भेनेजुएलामा अमेरिकी तेल कम्पनी पूर्ण सक्रिय हुने बताएका थिए ट्रम्पले । जसले भेनेजुएलामा ठूलो लगानी भित्रिने उनको तर्क थियो ।
विश्लेषकहरू भने भेनेजुएलामा तेल उत्पादन पहिलेकै स्तरमा पुर्याउन १०औं अर्ब डर लागत लाग्ने बताएका थिए । जसका लागि एक दशकसम्म समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
ट्रम्पले के लेखेका छन् ?
राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा मंगलबार अबेर लेखेका थिए– मलाई यो घोषणा गर्दै गर्दा खुसी लागिरहेको छ कि भेनेजुएलाको अन्तरिम सरकारले अमेरिकालाई ३ देखि ५ करोड ब्यारेल उच्च गुणस्तरीय तेल दिनेछ, जसमाथि प्रतिबन्ध थियो ।’
‘यो तेल चल्तीको बजारमा भाउमा बिक्री गरिदिनेछ र त्यसबाट प्राप्त हुने पैसा अमेरिकी राष्ट्रपति भएको नाताले मेरो नियन्त्रणमा रहनेछ ताकि यो सुनिश्चित गर्न सकिओस् त्यसको प्रयोग भेनेजुएला र अमेरिकी नागरिकको हितमा होस्,’ ट्रम्प थप लेखेका छन् ।
भेनेजुएलाकी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले अन्तरिम राष्ट्रपतिको शपथ लिएपछि ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको हो ।
