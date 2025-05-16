भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको नेमकिपाद्वारा भर्त्सना, मदुरो दम्पत्तिलाई तत्काल छाड्न माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२० पुस, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले भेनेजुएलामा अमेरिकाले गरेको सैन्य हस्तक्षेपको भर्त्सना गरेको छ ।
साथै नेमकिपाले शनिबार राति २ बजे आफ्नै देशबाट गिरफ्तार गरिएका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो दम्पत्तिको रिहाइ गर्न माग गरेको छ ।
पुस १८ र १९ गते बसेको नेमकिपाको केन्द्रीय परिषद् बैठकले भेनेजुएलामाथि आक्रमणको विरोध गरेको सचिव प्रेम सुवालले जानकारी दिए ।
भेनेजुएलाको तेल खानी कब्जा गर्न जननिर्वाचित राष्ट्रपति मदुरोलाई सत्ताच्यूत गर्न अमेरिकी प्रशासन लागिपरेको नेमकिपाको आरोप छ ।
सोही कारण सन् २०११ देखि नै अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि आर्थिक र व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको नेमकिपाको ठहर छ ।
भेनेजुएलामा भइरहेको सैन्य हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सचेत गराउँदै नेमकिपाले अमेरिकालाई संयुत्त m राष्ट्रसंघको बडापत्रको कदर गर्न आह्वान गरेको छ ।
