+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपतिले भनिन्– अमेरिकासँग सहकार्य गर्न तयार छौं

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १६:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले अमेरिकासँग सन्तुलित र सम्माजनक सम्बन्धतर्फ अघि बढ्न प्राथमिकता दिने बताएकी छन्।
  • रोड्रिगेजले अमेरिकी सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा सहयोगको एजेन्डामा सहयोग गर्न आमन्त्रित गरेकी छन्।
  • अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नीलाई गिरफ्तार गरी न्यूयोर्क लगेको छ।

२१ पुस, काठमाडौं । भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले अमेरिकासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेकी बताएकी छन् । कार्यवाहक राष्ट्रपतिका हैसियतमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएपछि रोड्रिगेजले

अमेरिकासँग सन्तुलित र सम्माजनक सम्बन्धतर्फ अघि बढ्न प्राथमिकता दिने बताइन् । उनले अमेरिकी सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा सहयोगको एजेन्डामा सहयोग गर्न आमन्त्रित समेत गरेकी छन् ।

अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नीलाई गिरफ्तार गरि न्यूयोर्क लगेको छ । अमेरिकाको सैन्य हस्तक्षेप र मदुरोको गिर्फतारीपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएला अमेरिकाले चलाउने घोषणा गरेका छन् ।

उनले भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजलाई समेत अमेरिकाको अनुकूल भएर काम गर्न चेतावनी दिए थिए ।

रोड्रिगेजले भनिन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प, हाम्रा नागरिक र हाम्रो क्षेत्र शान्ति र संवादको हकदार हो, युद्धको होइन । राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको सदैव यही सन्देश थियो र अहिले पनि भेनेजुएलाको सन्देश त्यही हो ।’

‘भेनेजुएलासँग शान्ति, विकास, सम्प्रभुता र भविष्यको अधिकार छ,’ उनले भनिन् ।

अमेरिका निकोलस मदुरो भेनेजुएला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भेनेजुएलापछि कुन देश छ अमेरिकाको निशानामा ?

भेनेजुएलापछि कुन देश छ अमेरिकाको निशानामा ?
मोदी राम्रो मान्छे हुन्, मलाई खुसी बनाउनुपर्थ्यो : डोनाल्ड ट्रम्प

मोदी राम्रो मान्छे हुन्, मलाई खुसी बनाउनुपर्थ्यो : डोनाल्ड ट्रम्प
भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको नेमकिपाद्वारा भर्त्सना, मदुरो दम्पतीलाई तत्काल छाड्न माग

भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको नेमकिपाद्वारा भर्त्सना, मदुरो दम्पतीलाई तत्काल छाड्न माग
भेनेजुएलाबारे कम्युनिस्टहरू बोल्दा कांग्रेस र रास्वपा मौन

भेनेजुएलाबारे कम्युनिस्टहरू बोल्दा कांग्रेस र रास्वपा मौन
भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपपछि विश्व राजनीतिमा हलचल

भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपपछि विश्व राजनीतिमा हलचल
जासुस, ड्रोन र ब्लोटर्च : अमेरिकाले मादुरोलाई कसरी गिरफ्तार गर्‍यो ?

जासुस, ड्रोन र ब्लोटर्च : अमेरिकाले मादुरोलाई कसरी गिरफ्तार गर्‍यो ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित