भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपतिले भनिन्– अमेरिकासँग सहकार्य गर्न तयार छौं

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले अमेरिकासँग सन्तुलित र सम्माजनक सम्बन्धतर्फ अघि बढ्न प्राथमिकता दिने बताएकी छन्।
- रोड्रिगेजले अमेरिकी सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा सहयोगको एजेन्डामा सहयोग गर्न आमन्त्रित गरेकी छन्।
- अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नीलाई गिरफ्तार गरी न्यूयोर्क लगेको छ।
२१ पुस, काठमाडौं । भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले अमेरिकासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेकी बताएकी छन् । कार्यवाहक राष्ट्रपतिका हैसियतमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएपछि रोड्रिगेजले
अमेरिकासँग सन्तुलित र सम्माजनक सम्बन्धतर्फ अघि बढ्न प्राथमिकता दिने बताइन् । उनले अमेरिकी सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा सहयोगको एजेन्डामा सहयोग गर्न आमन्त्रित समेत गरेकी छन् ।
अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नीलाई गिरफ्तार गरि न्यूयोर्क लगेको छ । अमेरिकाको सैन्य हस्तक्षेप र मदुरोको गिर्फतारीपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएला अमेरिकाले चलाउने घोषणा गरेका छन् ।
उनले भेनेजुएलाकी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजलाई समेत अमेरिकाको अनुकूल भएर काम गर्न चेतावनी दिए थिए ।
रोड्रिगेजले भनिन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प, हाम्रा नागरिक र हाम्रो क्षेत्र शान्ति र संवादको हकदार हो, युद्धको होइन । राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको सदैव यही सन्देश थियो र अहिले पनि भेनेजुएलाको सन्देश त्यही हो ।’
‘भेनेजुएलासँग शान्ति, विकास, सम्प्रभुता र भविष्यको अधिकार छ,’ उनले भनिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4