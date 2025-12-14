+
कुकुरको दिसा सोहोर्ने काम, वर्षको ४५ लाख आम्दानी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ९ गते १४:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेलायतका ३९ वर्षीय काइल न्युभीले कुकुरको दिसा उठाउने कामबाट वार्षिक ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइरहेका छन्।
  • उनका ३५ जना नियमित ग्राहकमध्ये धेरै वृद्ध र शारीरिक रूपमा कमजोर छन्, जसका लागि उनी घरमै सेवा दिन्छन्।

कुकुरको दिसा उठाउने जागिर खाएर पेट पाल्न सकिएला ? सुन्दैमा घिन लाग्नेजस्तो लाग्ने यस्तो जागिरमा आम्दानी पो कति होला ? तपाईंको मनमा यस्तै प्रश्नहरू हुन सक्छन् । कुकुरको दिसा सोहोर्ने कामबाट मनग्ने आम्दानी गरिरहेका छन् एक युवकले ।

बेलायतका ती युवाले यही कामबाट वर्षमा ४५ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै कमाइरहेका छन्। न्युयोर्क पोस्टका अनुसार ३९ वर्षीय काइल न्युभी नामक व्यक्ति कुकुरको दिसा उठाउने काम गरेर मालामाल बनिरहेका छन् ।

बेलायतको साउथ वेस्ट न्यूज सर्भिससँग कुरा गर्दै न्युभीले धेरैलाई असामान्य लाग्ने आफ्नो उक्त पेशाबारे बताएका छन् । डर्बीशायरका बासिन्दा तथा पेशाले निर्माण व्यवसायी रहेका न्युभीले गतवर्ष मार्च महिनामा इन्स्टाग्राममा एउटा समाचार देखे । त्यसबाट उनले अमेरिकामा कुकुरको दिसा संकलन गर्ने व्यवसाय अत्यन्त लोकप्रिय रहेको कुरा थाहा पाए । त्यसपछि ‘पेट पू पिक’ अर्थात् कुकुरको दिसा उठाउने काम सुरु गर्ने सोच बनाए ।

त्यसपछि उनले बेलायतको इस्ट मिडल्यान्ड्स क्षेत्रमा यस्तै व्यवसाय सुरु गरेर हेर्ने निर्णय गरे । बेलायतमा यस किसिमको काम गर्ने मानिसहरू निकै कम देखिएकाले उनले फेसबुकमार्फत विज्ञापन दिए । त्यसपछि केही समयमै ग्राहकहरू सम्पर्कमा आउन थाले र व्यवसाय विस्तार हुन थाल्यो । अपेक्षा भन्दा धेरै छिटो र धेरै ग्राहकहरू आउन थालेपछि उनी आफैँ अचम्मित भए ।

पार्ट टाइम काम

सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एउटा पोस्टले ठूलो चासो जगाइदिएपछि काइल न्यूभीको यो अनौठो पेशा लोकप्रिय बन्दै गयो । अहिले उनीसँग ३५ जना नियमित ग्राहक छन्। उनका अनुसार, उनी बुधबार १५ जना र शनिबार २० जना ग्राहकलाई सेवा दिन्छन् । पहिलो भेटमा उनले ४० डलर लिन्छन् भने त्यसपछि हरेक हप्ता २० डलर शुल्क तोकिएको छ । अतिरिक्त आम्दानीका लागि कुकुरको दिसा उठाउने उक्त पार्ट–टाइम काम निकै लाभदायक साबित भएको उनी बताउँछन् ।

उनले कुकुरको दिसा उठाउने कामबाट प्रतिहप्ता करिब २ हजार ६८० अमेरिकी डलर कमाउँछन् । उनी हप्तामा करिब १२ घण्टा यस्तो काम गर्छन् । हाल यो उनको अतिरिक्त पेशाका रूपमा काम गरिरहेका छन् । भविष्यमा यसलाई पूर्ण व्यवसायका रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

यो कामबाट आफूले निर्माण क्षेत्रमा १० घण्टाको सिफ्ट गर्ने आम्दानीभन्दा पनि बढी कमाइ गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । तर यो काम सजिलो भने छैन । प्रत्येक गार्डेनबाट औसतमा १४ वटा कुकुरको दिसा उठाउनुपर्छ । यसका लागि स्कूपर र झोला प्रयोग गरिन्छ र एउटा गार्डेनमा करिब १०-१५ मिनेट समय लाग्छ।

अझ यसरी कुकुरको दिसा संकलन गरेपछि त्यसलाई सुरक्षित रूपमा फाल्नका लागि करिब ५० माइलसम्म यात्रा गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रयोग गरिएका उपकरणहरूलाई राम्ररी कीटाणुरहित बनाइन्छ, ताकि कुनै गन्ध वा दाग बाँकी नरहोस् । उनका अनुसार, दिनको करिब चार घण्टा गाडी चलाउन र तीन घण्टा प्रत्यक्ष सफाइमा खर्च हुन्छ, जुन सबै समय पार्ट–टाइम काम अन्तर्गत नै पर्छ।

न्यूभीका अनुसार उनका आधाभन्दा बढी ग्राहक वृद्ध वा शारीरिक रूपमा कमजोर रहेका छन् । धेरैजसो ग्राहक बैशाखीको सहारामा हिँड्ने भएकाले उनीहरू आफैंले सफा गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता मानिस‍ले घरमा पालेको कुकुरका लागि न्यूभीले सेवा प्रदान गर्दछन् ।

एजेन्सी

कुकुर दिसा
