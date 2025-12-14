गोदावरी जंगलको भीरमा ४ दिनदेखि फसेको कुकुरको उद्धार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ललितपुरको गोदावरी वनमा चार दिनदेखि फसेको कुकुरलाई १३ माघमा प्रहरी वृत्त गोदावरीको टोलीले उद्धार गरेको छ।
- कुकुर सडकमा बस्ने गरेको र कसैले वनमा लगेर फ्याँकेको तर भीरमा फसेर फर्किन नसकेको पशु अधिकारकर्मीले बताए।
- उक्त क्षेत्र सीसीटीभी नरहेकाले कसले कुकुर फ्याँकेको पत्ता लाग्न नसकेको छ।
१५ माघ, काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरी वनमा चार दिनदेखि फसेको एक कुकुरको उद्धार गरिएको छ । प्रहरी वृत्त गोदावरीको टोलीले वनभित्र फसेको कुकुरलाई १३ माघमा उद्धार गरेको हो ।
जङ्गलबाट कुकुरको लगातार आवाज आइरहेको भन्ने सूचना आएपछि प्रहरी, वन कार्यलयका कर्मचारी, स्थानीय र अभियन्तासहित ८ जना समूह कुकुरको खोजीमा गएको थिए । जङ्गलभित्रको अफ्ठ्यारो र ठाडो उकालो कटेपछि भीरमा कालो रङको कुकुर भेटिएको प्रहरीले जनाए ।
प्रहरीका अनुसार कुकुरको खोजीमा गएको टोली बिहान १० जंगल छिरेको थियो । तीन घण्टा पछि उक्त कुकुर फेला परेको थियो । अहिले उक्त कुकुरलाई सामान्य उपचारपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ ।
त्यो कुकुर सडकमा बस्ने गरेको र कसैले वनमा लगेर फ्याँकेको तर भीरमा फसेर फर्किन नसकेको एक पशु अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
कुकुर अड्केको ठाउँ वस्तीदेखि टाढा भएको, खासै आवतजावत नहुने भएकाले धेरैले कुकुरलाई फाल्ने गरेको उनले बताए।
यो कुकुर भने लगातार कराइरहेका कारण उद्धार गर्न सकिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै उक्त क्षेत्रमा सीसीटीभी नरहेकाले कसले कुकुर फ्याँकेको भनेर पत्ता लागि नसकेको समेत उनले बताए ।
