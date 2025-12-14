बेलायती नागरिकले चीनमा विना भिसा एक महिना प्रवेश पाउने

१५ माघ, काठमाडौं । लन्डन र बेइजिङबीचको चिसिएको सम्बन्ध अन्त्य भएको संकेत गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मरले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा केही ऐतिहासिक सम्झौताहरू गरेका छन्।
यस कूटनीतिक पुनारम्भको मुख्य आकर्षण भनेको चीनले बेलायती नागरिकहरूलाई एक महिना (३० दिनसम्म) का लागि विना भिसा प्रवेश दिने निर्णय गर्नु हो।
यो व्यवस्था व्यावसायिक यात्री र पर्यटक दुवैका लागि लागु हुनेछ । यसले बेलायतलाई अन्य प्रमुख विश्वव्यापी अर्थतन्त्रहरू सरहको स्थानमा उभ्याएको छ र प्रत्यक्ष व्यावसायिक संलग्नतामा रहेको ठूलो बाधालाई हटाएको छ।
यात्रा सुविधाका अतिरिक्त यस भ्रमणले वित्त, स्वास्थ्य सेवा र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा चीनको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न एक बृहत् सेवा साझेदारीको बाटो खोलेको छ।
आगामी दशकमा चीनको व्यावसायिक सेवा आयात १२० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा, दुवै देशले द्विपक्षीय सेवा सम्झौताका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेका छन्।
यस कदमले बेलायती कम्पनीहरूलाई चीनमा व्यापार गर्न स्पष्ट कानुनी आधार र बजार पहुँच प्रदान गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री स्टार्मरले राष्ट्रिय सुरक्षा र मानव अधिकारका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट राखे तापनि, बेइजिङको वातावरण भने आर्थिक स्थिरता र व्यावहारिक सहयोगमा केन्द्रित देखियो।
