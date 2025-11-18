रामेछापमा १७ जनाको उम्मेदवारी दर्ता  

६ माघ, काभ्रपलाञ्चोक । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि रामेछापमा १७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रामेछापका अनुसार नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र खड्का, नेकपा एमालेका माधब प्रसाद ढुंगेल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका श्यामकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. कृष्णहरी बुढाथोकी, राप्रपाबाट गोरे तामाङ, नेमकिपाबाट केशरी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अर्जुन थापा मगर, उज्यालो नेपालबाट दीप बहादुर योन्जन, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ढाल बहादुर खपाङ्गी मगर, नेशलनल रिपब्लिक पार्टीबाट याम बहादुर मोक्तान , प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट विरेन्द्र श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीबाट पदम बहादुर तामाङ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट बिनोद घिसिङ र नेकपा माओवादीबाट यमुन बहादुर बस्नेतले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
त्यस्तै अरुण कार्की, सन्तोष घिमिरे र बाबुकाजी खड्काले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
एक निर्वाचन क्षेत्र, २ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाँउपालिका रहेको यस जिल्लामा कुल १,७८,९५२ जनाले ९६ मतदान स्थल र २२८ मतदान केन्द्र बाट मतदान गर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नारायण लामिछानेले जानकारी दिए ।
