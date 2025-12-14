+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जब पाठ्यपुस्तकमै लेखियो, ‘रेबिजबाट बच्न सडक कुकुर मार्नुपर्छ’

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एक भिडियोले यो सामग्रीलाई उजागर गरेपछि विवाद चर्किएको हो ।

0Comments
Shares
सुमित्रा लुइटेल सुमित्रा लुइटेल
२०८२ माघ ६ गते १७:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कक्षा ६ को पाठ्यपुस्तकमा रेबिज रोकथामका लागि \'सामुदायिक कुकुर मार्नुपर्छ\' लेखिएको छ, जसले बालबालिकामा हिंसा प्रोत्साहन गर्ने जोखिम छ।
  • पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशकलाई पत्र पठाएर उक्त सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ र आगामी संस्करणमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

हाम्रा बालबालिका कस्ता पुस्तक पढ्दैछन् ? अभिभावकले उति सोधीखोजी गरेको पाइँदैन । जबकि निजी प्रकाशन गृहबाट तयार गरिएको र कतिपय विद्यालयमा पठनपाठन गराइने पाठ्यपुस्तकमा कमसल मात्र होइन, गम्भीर त्रुटी पनि फेला पर्ने गरेका छन् ।

जस्तो कक्षा ६ का लागि थप पाठ्यसामग्रीको रूपमा प्रकाशित ‘स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सिर्जनात्मक कला’ विषयमा रेबिज रोगबारे पाठ छ । सोही पाठ अन्तर्गत पेज नम्बर ७८ मा ‘रेबिज रोकथाम एवं नियन्त्रण’ भनी उपशीर्षक दिइएको छ । र, त्यसको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘सामुदायिक कुकुर मार्नुपर्छ ।’

रेबिज नियन्त्रण एवं रोकथामको सही उपाय के हो त भन्ने सन्दर्भमा यसरी ‘कुकुर मार्ने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी विद्यालय तहकै पाठ्यपुस्तकमा हिंसा गर्न उक्साउने कुरा राखिएकोमा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । रेबिज नियन्त्रणका वैज्ञानिक विधि एवं तरिकाहरू उल्लेख गर्नुको साटो ‘सामुदायिक कुकुर मार्नुपर्छ’ भन्ने सन्दर्भले पशु अधिकारको हनन हुने मात्र नभई बाल मस्तिष्कमा हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने जोखिम छ ।

पाठ्यपुस्तकमा उल्लेखित उक्त सामग्रीले बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि जनावरप्रति हिंसा सिकाउने खतरा रहेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले तत्काल हटाउन माग गरेका छन् । ‘यो सामग्रीले बच्चाहरूलाई माया, करुणा र जिम्मेवारी सिकाउनुको सट्टा अमानवीय कुरा सिकाइरहेको छ’ एक पशु अधिकारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार, रेबिज नियन्त्रणका सही उपाय कुकुर मार्नु होइन, बरू बन्ध्याकरण र रेबिज खोप हो । यो सामग्रीले समाजमा हिंसा प्रवर्धन गर्ने र मानिस तथा जनावर दुवैका लागि असुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने खतरा रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

विवादको पृष्ठभूमि

पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर ७८ मा रहेको ‘रेबिज नियन्त्रण गर्ने उपायसम्बन्धी क्रियाकलाप’ मा कुकुर मार्ने कुरालाई रोकथामको विधिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । एसिया पब्लिकेसन प्रा.लि.बाट प्रकाशित यो पुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमोदित छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एक भिडियोले यो सामग्रीलाई उजागर गरेपछि विवाद चर्किएको हो । फेसबुक लगायतका प्लेटफर्ममा शिक्षक, अभिभावक र पशु कल्याणकर्मीहरूले यसलाई ‘अज्ञानता र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भनेका छन् ।

नेपालमा रेबिज एक गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्या हो । वार्षिक रूपमा करिब ५०० जनावर र ३२ मानिसको मृत्यु रेबिजबाट हुने गरेको तथ्यांक छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, रेबिजका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी मामिला कुकुरको टोकाइबाट हुन्छन्, तर यसको नियन्त्रणका लागि कुकुर मार्नु प्रभावकारी होइन । बरू, सामूहिक खोप अभियान, जनचेतना र बन्ध्याकरण जस्ता वैज्ञानिक तथा करुणामय उपायहरू अपनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० सम्ममा कुकुरबाट सर्ने रेबिजबाट मानिसको मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालमा रेबिज नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयासहरू जारी छन्, तर ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतनाको कमी र खोपको पहुँच कमजोर छ ।

सरकारी प्रतिक्रिया र निर्देशन

विवाद बढेपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तत्काल कदम चालेको छ । केन्द्रले एसिया पब्लिकेसन प्रा.लि.लाई पत्र पठाएर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । पुस्तकमा रहेको उक्त सामग्रीले जनावरको नैसर्गिक अधिकारमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै गुनासो आएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशकले आगामी संस्करणमा त्रुटि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

विज्ञहरूको सुझाव

रेबिज नियन्त्रणका लागि कुकुर मार्ने जस्ता अमानवीय विधि अपनाउनुको साटो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने पशुअधिकारकर्मी तुलाराम राजवंशी बताउँछन् । ‘कुकुर मार्दा समस्या समाधान हुँदैन, बरू नयाँ असुरक्षित कुकुरहरू आउँछन्’ उनले भने ।

नेपालमा रेबिज नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले खोप अभियान चलाइरहेका छन्, तर शिक्षा प्रणालीमा यस्ता सामग्रीले गलत सन्देश दिने खतरा छ ।

यो घटनाले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सामग्र जाँच प्रक्रियाको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । अभिभावक र शिक्षकहरूले पनि यस विषयमा सजग हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । सम्बन्धित निकायले तत्काल सुधार गरेमा मात्र सुरक्षित र करुणामय समाज निर्माण हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।

रेबिज सडक कुकुर
लेखक
सुमित्रा लुइटेल

अनलाइनखबरकी संवाददाता लुइटेल स्वास्थ्य र जीवनशैली विषयमा लेख्छिन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित