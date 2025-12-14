+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेम्वाङ बने तीन दलका साझा उम्मेदवार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १६:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेत्रबहादुर नेम्वाङले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादीको तर्फबाट जसपा नेपालबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
  • उनी पहिचानसहितको संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने एजेन्डासहित समावेशी गणतन्त्रको पक्षधरहरूको साझा उम्मेदवारका रुपमा अघि बढेको बताए।
  • नेम्वाङ २०७४ सालमा जसपा नेपालबाट उम्मेदवार बनेका थिए र एमाले पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका युवा नेता हुन्।

६ पुस, ओखलढुंगा । दुई मधेशवादी दलसहित अशोक राईको जसपा नेपालबाट नेत्रबहादुर नेम्वाङले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

उनले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुत्ति पार्टी र जनता समाजवादीको तर्फबाट उनले उम्मेदवारी दिएका हुन् । पहिचानसहितको संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने एजेन्डासहित समावेशी गणतन्त्रको पक्षधरहरूको साझा उम्मेदवारका रुपमा आफू अघि बढेको बताए ।

उनी २०७४ सालमा जसपा नेपालबाट उम्मेदवार बनेका थिए । एमाले पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका युवा नेता नेम्वाङ अशोक राईसँगै एमाले छाडेका थिए ।

नेत्रबहादुर नेम्वाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निशा अधिकारीले काठमाडौं ५ बाट गराइन् उम्मेदवारी दर्ता

निशा अधिकारीले काठमाडौं ५ बाट गराइन् उम्मेदवारी दर्ता
सोविता गौतमले चितवन-३ बाट गराइन् उम्मेदवारी दर्ता

सोविता गौतमले चितवन-३ बाट गराइन् उम्मेदवारी दर्ता
एनपी साउदले गरे कञ्चनपुर–२ मा उम्मेदवारी दर्ता

एनपी साउदले गरे कञ्चनपुर–२ मा उम्मेदवारी दर्ता
नेकपाबाट नुवाकोट-१ : पूर्वमन्त्री तामाङले दर्ता गराए उम्मेदवारी दर्ता

नेकपाबाट नुवाकोट-१ : पूर्वमन्त्री तामाङले दर्ता गराए उम्मेदवारी दर्ता
शिशिर खनालले गरे काठमाडौं ६ मा उम्मेदवारी दर्ता

शिशिर खनालले गरे काठमाडौं ६ मा उम्मेदवारी दर्ता
खल्तीका सहसंस्थापक अरविन्द बारा–३ मा रास्वपाका उम्मेदवार

खल्तीका सहसंस्थापक अरविन्द बारा–३ मा रास्वपाका उम्मेदवार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित