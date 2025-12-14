नेम्वाङ बने तीन दलका साझा उम्मेदवार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ पुस, ओखलढुंगा । दुई मधेशवादी दलसहित अशोक राईको जसपा नेपालबाट नेत्रबहादुर नेम्वाङले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुत्ति पार्टी र जनता समाजवादीको तर्फबाट उनले उम्मेदवारी दिएका हुन् । पहिचानसहितको संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने एजेन्डासहित समावेशी गणतन्त्रको पक्षधरहरूको साझा उम्मेदवारका रुपमा आफू अघि बढेको बताए ।
उनी २०७४ सालमा जसपा नेपालबाट उम्मेदवार बनेका थिए । एमाले पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका युवा नेता नेम्वाङ अशोक राईसँगै एमाले छाडेका थिए ।
