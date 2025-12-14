+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेकपाबाट नुवाकोट-१ मा पूर्वमन्त्री तामाङले दर्ता गराए उम्मेदवारी दर्ता

नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १६:३८

६ माघ, नुवाकोट । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

निवर्तमान सांसदसमेत रहिसकेका तामाङले यसै क्षेत्रमा यसअघि निर्वाचन जित्दै आएकोमा पुनः उम्मेद्वारी दिएका हुन् ।

२०६४ को पहिलो र २०७० मा दोस्रोे संविधानसभा निर्वाचनमा काँग्रेस नेता डा.रामशरण महतसँग झिनो मतान्तरले पराजय भोगेका उनले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनै महतलाई पराजित गर्दै सांसदमा विजयी भएका थिए ।

२०७९ को निर्वाचनमा एमालेका बद्री मैनालीलाई हराउँदै पुनः संसदको यात्रा तय गरी मन्त्रीसमेत बन्न सफल भएका थिए । यसपटक पनि मैनालीसँगै नेता तामाङको प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ भने काँग्रेसबाट डा. प्रकाशशरण महत प्रतिस्पर्धा  हुनेछ ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसबाट डा. प्रकाशसरण महत, नेकपा एमालेबाट बद्री मैनालीले उम्मेदवारी दर्ता गराउने क्रममा छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा. विक्रम तिमल्सिना, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट राजन गौतम, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बिमल थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् ।

हितबहादुर तामाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित