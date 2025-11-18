News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ माघ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले दुई ‘न्यारो बडी’ र दुई ‘वाइड बडी’ जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ताबापत ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ तिरेको छ ।
न्यारो बडी जहाजको पूरै किस्ता र वाइड बडीको आंशिक गरी पुस मसान्तमा उक्त रकम बराबर किस्ता तिरेको नेवानिले जनाएको छ ।
त्यस्तै नेवानिले आफ्नो दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापन र दायित्व स्पष्टीकरणका विषयमा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल समेत थालेको छ ।
पछिल्लो समय ऋणको आकार बढ्दै गएको अवस्था व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट योजना तयार गर्न नेवानिले छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । दुवै पक्षबीच लामो समयदेखिको संवादहीनता तोड्दै संस्थाका उच्च अधिकारीहरूको टोलीले दुवै कोषका शीर्ष अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेको छ ।
नेवानिका कार्यकारी सञ्चालक अमृतमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले विशेषगरी संस्थाले तिर्नुपर्ने कुल ऋण रकम स्पष्ट नभएको, दुई पक्षबीच तथ्यमा एकरूपता नदेखिएको विषय उठाएको थियो ।
छलफलमा ऋण रकम निरन्तर बढ्दै गएकाले बक्यौता रकमको वास्तविकता मिलाएर एकरूप अभिलेख बनाउने, ब्याज मिनाहा वा छुटका सम्भावित विकल्प यकिन गर्ने तथा ऋण तिर्ने तालिका पुन: समायोजन गर्नेजस्ता विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।
