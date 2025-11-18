+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिका पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एमपावरले बिनाधितो १ लाख डलरसम्म ऋण दिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १७:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमपावर फाइनान्सिङले अमेरिका जाने नेपाली विद्यार्थीलाई बिनाधितो १ लाख अमेरिकी डलरसम्म ऋण दिने योजना अघि सारेको छ।

काठमाडौं । एमपावर फाइनान्सिङ नामक अमेरिकी संस्थाले स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि अमेरिका जाने विद्यार्थीलाई बिनाधितो १ लाख डलर ऋण दिने भएको छ ।

नेपालका परम्परागत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रायः जग्गा–जमिन धितो राख्नुपर्ने वा अमेरिकामा जमानी खोज्नुपर्ने सर्त राख्ने गर्छन् । तर अमेरिकाको वाशिङ्टन डिसीमा रहेको एमपावर फाइनान्सिङले बिनाधितो र बिनाजमानी अधिकतम १ लाख अमेरिकी डलरसम्म ऋण दिने योजना अघि सारेको हो ।

विद्यार्थीको पैतृक र पारिवारिक सम्पत्ति हेरेर भन्दा पनि विश्वविद्यालय प्रवेश, अध्ययन क्षेत्र र भविष्यको आम्दानी क्षमतालाई ध्यानमा राखेर शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने संस्थाले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

संस्थाका अनुसार विद्यार्थीहरूले दुई हजार एक अमेरिकी डलरदेखि एक लाख डलरसम्मको ऋणका लागि आवेदन दिन सक्छन् । जसमा ट्युसन शुल्क मात्र नभई, बसोबास तथा अन्य खर्चहरू पनि समेटिन्छ । आवेदन प्रक्रिया पूर्णरूपमा डिजिटल रहेकाले स्थिर ब्याजदर र पारदर्शी भुक्तानी योजना रहेको दावी संस्थाको छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई खर्च व्यवस्थापनमा स्पष्टता र सहजता प्रदान गर्ने संस्थाको विश्वास छ ।

हाल ३२ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत छन् ।

अमेरिका ऋण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिकासँग प्रतिभावान जनशक्ति छैन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ : राष्ट्रपति ट्रम्प

अमेरिकासँग प्रतिभावान जनशक्ति छैन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ : राष्ट्रपति ट्रम्प
‘शटडाउन’का कारण अमेरिकी एयरलाइन्सका २५ सय बढी उडान रद्द

‘शटडाउन’का कारण अमेरिकी एयरलाइन्सका २५ सय बढी उडान रद्द
मोटोपन र मधुमेहसँग जुधिरहेकाहरूलाई अमेरिकी भिसा पाउन कठिन

मोटोपन र मधुमेहसँग जुधिरहेकाहरूलाई अमेरिकी भिसा पाउन कठिन
अमेरिकाले देश निकाला गरेका मोहनजंग थापा रास्वपाको बैठकमा

अमेरिकाले देश निकाला गरेका मोहनजंग थापा रास्वपाको बैठकमा
अमेरिकालाई टक्कर दिँदै चीनले सार्वजनिक गर्‍यो विमानवाहक युद्धपोत

अमेरिकालाई टक्कर दिँदै चीनले सार्वजनिक गर्‍यो विमानवाहक युद्धपोत
केन्टुकीमा कार्गो विमान दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो

केन्टुकीमा कार्गो विमान दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित