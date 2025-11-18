+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

0/0
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

चितवन राइनोज 2025

0/0
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
WC Series
चितवन राइनोज 2025
0/0
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
11:45
Comments
Shares

ह्वाइट हाउसनजिकै भएको गोली प्रहारबाट घाइते सैनिकको मृत्यु 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १२ गते १०:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वासिंगटन डीसीमा गोली प्रहारबाट घाइते नेशनल गार्डकी २० वर्षीया सारा बेकस्ट्रोमको मृत्यु भएको बताएका छन्।
  • घाइते अर्का नेशनल गार्ड २४ वर्षीय एन्ड्रू वोल्फ आफ्नो जीवनका लागि संघर्षरत छन्।
  • गोलीबारीको आरोपमा अफगानिस्तानका २९ वर्षीय रहमानुल्लाह लकनवाललाई पक्राउ गरिएको छ।

१२ मंसिर, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वासिंगटन डीसीमा बुधवार भएको गोली प्रहारबाट घाइते भएका नेशनल गार्डका दुई सदस्यमध्ये एकको मृत्यु भएको बताएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहीबार साँझ बताएअनुसार २० वर्षीया सारा बेकस्ट्रोमले चोटका कारण ज्यान गुमाएकी हुन् ।

घाइते दुईमध्ये एक सारा बेकस्ट्रोमलाई गोली लागे लगत्तै अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।

ट्रम्पका अनुसार, यस हमलामा घाइते भएका अर्का नेशनल गार्ड २४ वर्षीय एन्ड्रू वोल्फ आफ्नो जीवनका लागि संघर्षरत छन् ।

बुधवार दिउँसो वासिंगटन डीसीको केन्द्रमा रहेको फरागुट स्क्वायर नजिकै दुवैलाई नजिकैबाट गोली हानिएको थियो। प्रहरीले गोलीबारीको आरोपमा अफगानिस्तानका २९ वर्षीय रहमानुल्लाह लकनवाल नामक एक संदिग्धलाई पक्राउ गरेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी सेनाका सदस्यहरूसँग थ्याङ्क्सगिभिङको अवसरमा गरिएको कुराकानीको क्रममा सुश्री बेकस्ट्रोमको मृत्युको पुष्टि गरेका थिए।

उनले भने, ‘वेस्ट भर्जिनियाकी सारा बेकस्ट्रोम, हामीले कुरा गरिरहेका गार्ड्सम्यानमध्ये एक, उच्च सम्मानित, जवान, शानदार व्यक्ति… उनको भर्खरै निधन भयो। उनी अब हामी माझ छैनन्।’

सीबीएस न्यूजका अनुसार, ट्रम्पले पछि उनका आमाबाबुसँग कुरा गरेको ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

 

 

अमेरिका नेशनल गार्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युद्ध रोक्न अमेरिका र युक्रेन १९ बुँदे शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार

युद्ध रोक्न अमेरिका र युक्रेन १९ बुँदे शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार
रूससँगको युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावमा अघि बढ्न जेलेन्स्की तयार

रूससँगको युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी प्रस्तावमा अघि बढ्न जेलेन्स्की तयार
अमेरिकाबाट ३५ नेपाली डिपोर्ट, विद्यार्थी भिसाका पनि फर्काइए

अमेरिकाबाट ३५ नेपाली डिपोर्ट, विद्यार्थी भिसाका पनि फर्काइए
चिनियाँ वैज्ञानिकको भरमा चीनलाई टक्कर दिँदै अमेरिका, मेटा एआई टिमका ११ मध्ये ७ चिनियाँ

चिनियाँ वैज्ञानिकको भरमा चीनलाई टक्कर दिँदै अमेरिका, मेटा एआई टिमका ११ मध्ये ७ चिनियाँ
लडाकू विमानबाट अमेरिकाले गर्‍यो आणविक बमको सफल परीक्षण

लडाकू विमानबाट अमेरिकाले गर्‍यो आणविक बमको सफल परीक्षण
इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई सघाएको भन्दै अमेरिकाद्वारा ३२ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध

इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई सघाएको भन्दै अमेरिकाद्वारा ३२ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले

रातभरि निदाउँदैनन् मुकेश, दुखाइ होइन पछुतोले
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित