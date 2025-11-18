+
ट्र्म्पको घोषणा : १९ गरिब देशका शरणार्थी रोक्ने, अमेरिकालाई माया नगर्नेलाई पनि निकालिने  

२०८२ मंसिर १३ गते ७:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेस्रो विश्वका देशहरूबाट आउने शरणार्थीहरूलाई सधैँका लागि रोक्ने घोषणा गरेका छन् ।
  • ट्रम्पले अफगानिस्तानसहित १९ देशका प्रवासीहरूको ग्रीन कार्ड पुनःजाँच गर्ने नयाँ नियम लागू भएको बताएका छन् ।
  • अमेरिकाले अफगान नागरिकहरूको सबै अध्यागमन प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिदिएको छ र सुरक्षा समीक्षा गरिरहेको छ।

१३ मंसिर, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेस्रो विश्वका देशहरूबाट आउने शरणार्थीहरूलाई सधैँका लागि रोक्ने बताएका छन् । अमेरिकालाई फेरि महान बनाउन यो निर्णय गर्नुपरेको ट्रम्पको तर्क छ ।

सामान्यतया तेस्रो विश्व अफ्रिका, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका कम आय वा तल्लो-मध्यम आय वर्ग रहेका देशहरू रहने सूची हो, जसको कुनै कानुनी मान्यता भने छैन ।

वासिङ्टन डीसीमा २ जना नेसनल गार्ड्सको मृत्युपछि ट्रम्पले बिहीबार यो घोषणा गरेका हुन् । उनले यस हमलालाई शरणार्थीसँग जोडेर व्याख्या गरे।

ट्रम्पले अध्यागमन नीतिका कारण देशका मानिसहरूको जीवन झन् खराब भएको बताए।

ट्रम्पले भने, ‘जो मानिसहरू अमेरिकाका लागि फाइदाजनक छैनन् वा जो हाम्रो देशलाई साँचो माया गर्दैनन्, उनीहरूलाई पनि हटाइनेछ।’

ट्रम्पले अध्यागमन नीतिलाई अझ कडा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ट्रम्प प्रशासनले बिहीबार १९ देशबाट आएका प्रवासीहरूको कडा जाँच गरिने घोषणा गरेको थियो।

१९ देशका प्रवासीहरूको जाँच हुने

ट्रम्पको ‘थर्ड वर्ल्ड’ देशका शरणार्थीहरूलाई देशमा प्रवेश बन्द गर्ने घोषणा युएससीआईएसको घोषणाभन्दा पनि ठूलो छ। यो एजेन्सीले अमेरिकामा प्रवासीहरूसँग सम्बन्धित कामहरू हेर्छ।

युएससीआईएसका निर्देशक जोसेफ एडलोले बिहीबार यसले अब अफगानिस्तानसहित १९ देशका यसअघि नै अमेरिकामा स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन कार्ड) पाइसकेका मानिसहरूको जाँच गर्न गइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

एडलोका अनुसार, यी १९ देशहरूको सूची ट्रम्पको जुन २०२५ को एक आदेशमा जारी गरिएको थियो, जसमा यिनलाई ‘चिन्ताजनक देशहरू’ (कन्सर्न कन्ट्रीज) भनिएको थियो।

यो नयाँ गाइडलाइन नोभेम्बर २७ बाट लागू भएको छ। यो सबै पुराना र नयाँ आवेदनहरूमा लागू हुनेछ। यसअन्तर्गत यी देशहरूबाट आउनेहरूलाई जारी गरिएको प्रत्येक ग्रीन कार्डको कडा रूपमा पुनर्परीक्षण गरिनेछ ।

ट्रम्पले भने- गैर-नागरिकलाई सरकारी सुविधा मिल्नेछैन

राष्ट्रपति ट्रम्पले अब कुनै पनि गैर-नागरिकलाई कुनै सरकारी सुविधा, अनुदान वा लाभ दिइनेछैन। जो प्रवासीले देशको शान्ति भङ्ग गर्छन्, उनीहरूको नागरिकता पनि खोसिनेछ।

ट्रम्पले जो मानिसहरू सार्वजनिक बोझ हुन्, सुरक्षाका लागि खतरा छन् वा पश्चिमी सभ्यतासँग मेल खाँदैनन्, उनीहरूलाई पनि देशबाट निकालिने बताए ।

ट्रम्पले भने- अध्यागमन नीतिहरूले अमेरिकीहरूको जीवन खराब गरेको

ट्रम्पका अनुसार, यी कदमहरूले अवैध र समस्या पैदा गर्ने जनसंख्यालाई कम गर्नेछ। उनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा यस्ता सामाजिक समस्याहरू नरहेको, तर अब गलत अध्यागमन नीतिहरूको कारण अपराध र अव्यवस्था बढेको पनि दाबी गरे ।

प्राविधिक प्रगति (टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेस) को बावजुद अध्यागमनका गलत नीतिहरूले सामान्य अमेरिकीहरूको जीवन खराब गरिदिएको ट्रम्पको तर्क छ।

 ट्रम्पले स्पष्ट रूपमा भने, ‘यो समस्याको पूर्ण उपचार भनेको केवल रिभर्स माइग्रेसन अर्थात् मानिसहरूलाई उनीहरूको देश फिर्ता पठाउनु नै हो।’

ट्रम्पले जनवरीमा शपथ लिएपछि अवैध प्रवासीहरूलाई बाहिर निकाल्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

अफगान शरणार्थीले नेसनल गार्ड्सलाई गोली हानेका थिए

अमेरिकामा बुधबार ह्वाइट हाउस नजिकै नेसनल गार्ड्सका २ जवानलाई गोली हानिएको थियो। यस मामिलामा एक अफगान शरणार्थीलाई हिरासतमा लिइएको छ।

एफबीआई अधिकारीहरूका अनुसार, हमलामा संलग्न संदिग्धको पहिचान २९ वर्षीय रहमानुल्लाह लाकनवालको रूपमा भएको छ। उनी अगस्ट २०२१ मा अफगानिस्तानबाट अमेरिका आएका थिए।

उनले सन् २०२४ मा शरणार्थी भिसाका लागि आवेदन दिएका थिए र उनलाई अप्रिल २०२५ मा उक्त आवेदन स्वीकृत भएको थियो ।

अफगान नागरिकहरूको अध्यागमन प्रक्रिया रोकियो

अमेरिकाले अफगान नागरिकहरूको अध्यागमनसँग जोडिएका सबै प्रक्रियाहरू तुरुन्तै रोकिदिएको छ । अमेरिकी सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भनेको छ- अफगान नागरिकहरूको सबै अध्यागमन अनुरोधहरूलाई अब अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ।

एजेन्सीले सुरक्षासँग जोडिएका जाँच र प्रतीक्षा प्रणाली (वेटिङ सिस्टम) को दोहोर्‍याएर समीक्षा गरिने बताएको छ ।  यो समीक्षा पूरा नभएसम्म कुनै पनि अफगान नागरिकले अध्यागमनसँग जोडिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउनेछैनन्।

एजेन्सीले आफ्नो सूचनामा अमेरिकी जनताको सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकतामा रहने भएकोले यो कदम चाल्नु आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ ।

अमेरिकी न्याय विभाग (जस्टिस डिपार्टमेन्ट) ले यस मामिलालाई आतंकवादी हमलाको रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। हमलापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले पेन्टागनलाई वासिङ्टन डीसीमा सुरक्षा बढाउन ५०० अतिरिक्त नेसनल गार्ड्स पठाउने निर्देश दिए। ट्रम्पले आरोपीले यसको ठूलो मूल्य चुकाउने चेतावनी दिएका थिए ।

समाचार संस्था एपीको खबरअनुसार एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा एक गार्डलाई टाउकोमा गोली लागेको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले संदिग्ध आरोपीलाई ‘जनावर’ भनेका छन्।

ट्रम्पले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै भने, ‘मेरो जानकारीमा आएको छ कि संदिग्ध एक विदेशी हो, जो अफगानिस्तानबाट हाम्रो देशमा आएको छ जुन एक प्रकारको नरक जस्तो ठाउँ हो।’

ट्रम्पले थपे, ‘अघिल्लो सरकारको समयमा अमेरिका आएका सबै अफगान नागरिकहरूको दोहोर्‍याएर जाँच गरिनेछ ।’

ट्रम्पले गरेको दाबी अनुसार, अमेरिकामा बाइडेनको शासनमा २ करोड यस्ता विदेशीहरू प्रवेश गरे, जसबारे राम्रोसँग अनुसन्धानै गरिएन। यो अब अमेरिकाको सुरक्षाका लागि खतरा बनिसकेको छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प शरणार्थी
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित