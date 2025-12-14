+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विवाह : आदर्शको आकाश, यथार्थको धरातल

0Comments
Shares
डा. बालकृष्ण साह डा. बालकृष्ण साह
२०८२ माघ ६ गते १३:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विवाह दुई व्यक्ति बीचको कानुनी बन्धन मात्र नभई जीवनभरको सामाजिक, आर्थिक र भावनात्मक साझेदारी हो।

विवाह केवल दुई व्यक्ति बीचको कानुनी बन्धन मात्र होइन, जीवनभरको सामाजिक, आर्थिक र भावनात्मक साझेदारी हो । त्यसैले विवाहलाई केवल आदर्शको दृष्टिले मात्र होइन, समाजको यथार्थ संरचनाबाट पनि हेर्नु आवश्यक छ । विवाह दुई परिवार, संस्कार, सामाजिक परिवेश र जीवन दर्शन बीचको गहिरो बन्धन हो । नेपाली समाजमा विवाह अझै पनि निजी निर्णय मात्र होइन, पारिवारिक र सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ । यही यथार्थलाई नबुझी गरिने बहसहरू अक्सर अर्थहीन बन्छन् ।

आजको युवा पुस्तामा विवाहको अर्थ बदलिँदै गएको छ । प्रेम, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समानतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसै क्रममा अन्तरजातीय विवाहलाई प्रगतिशीलता र सामाजिक परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । यद्यपि तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपालमा अझै पनि अधिकांश विवाह सजातीय नै हुने गरेको छ । यसले सामाजिक परिवर्तन सुरु भएको संकेत त दिन्छ, तर संरचना अझै उस्तै रहेको देखिन्छ ।

जातलाई केवल सांस्कृतिक पहिचानको लेबल भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । व्यवहारिक जीवनमा जात सामाजिक–आर्थिक वर्ग (सोसियो–इकोनोमिक क्लास) जस्तो कार्य गर्छ । आर्थिक अवस्था, शैक्षिक अवसर, पेशागत संरचना, सामाजिक पूँजी, संस्कार र दैनिक जीवनशैली-यी सबै क्षेत्रमा जातीय समूहभित्र समानता पाइन्छ । यसले सामाजिक सहजता, पारस्परिक बुझाइ र नेटवर्कलाई सशक्त बनाउँछ । सजातीय विवाहमा दुवै परिवार, दुवै सामाजिक सञ्जाल र आर्थिक परिवेश मिल्ने भएकाले जीवनशैली र अपेक्षामा कम टकराव हुन्छ । यसले विवाहपछिका चुनौतीहरूलाई सम्हाल्न सहज वातावरण बनाउँछ ।

सजातीय विवाहको यथार्थ स्वीकार गर्नु वा यसको स्थायित्व उल्लेख गर्नु कुनै विभेदको समर्थन होइन । हाम्रो समाज पूर्णरूपमा समतामूलक भइसकेको छैन । आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक असमानता अझै गहिरो छ । यस्तो अवस्थामा समान संरचनाभित्र भएको विवाह बढी सहज र दिगो देखिनु एक सामाजिक तथ्य हो । यसलाई नकार्नु भनेको वास्तविकता अस्वीकार गर्नु हो । त्यसैले जातलाई सामाजिक–आर्थिक वर्गको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

तर अन्तरजातीय विवाहलाई एकदमै गलत मान्नु पनि ठीक होइन । यसले समाजको जटिलतालाई एकपक्षीय रूपमा हेर्ने गल्ती हो । परिवर्तन चाहनु राम्रो हो, तर परिवर्तनको सामाजिक मूल्य (सोसियल कस्ट) को भार केवल दम्पतीले नै बेहोर्नुपर्ने विचार खतरनाक हुन सक्छ । यसले दम्पतीमाथि अतिरिक्त दबाब सिर्जना गर्छ र असफलतामा समाजले दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढाउन सक्छ । यसर्थ विवाहलाई सामाजिक प्रयोगशालाको रूपमा हेर्नु हुँदैन। यो जीवनभरको सहयात्रा हो- जहाँ भावनाको उष्णतासँगै संरचनागत सहजता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विवाह सफल बनाउने आधार जातीय समानता वा भिन्नतामा मात्र निर्भर हुँदैन । सफल वैवाहिक जीवनको आधार हो—परस्पर सम्मान, सहयोग, निरन्तर संवाद, प्रेम, विश्वास र समर्पण । यी गुणहरूलाई बलियो बनाउन उपयुक्त सामाजिक माटो र वातावरण आवश्यक छ, जुन हामीले सामूहिक रूपमा सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अन्ततः विवाहको निर्णय व्यक्तिगत कुरा हो। तर समाजले पनि यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ, जहाँ प्रेम र समझदारीका साथ निर्णय लिन सहज होस् । जब दम्पती र परिवारबीचको समझदारी बलियो हुन्छ, तब विवाह दीर्घकालीन बाचा मात्र नभई जीवनभरको साझा यात्रा बन्न सक्छ।

विवाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित