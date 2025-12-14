+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इन्स्पेक्टर शिव थापा उत्कृष्ट प्रहरी घोषित

ललितपुरमा दुई दिनको फरकमा भएका दुई हत्या काण्डको सफल अनुसन्धान गरेका इन्स्पेक्टर शिव थापा उत्कृष्ट प्रहरी घोषित भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १७:५८

६ माघ, काठमाडौं । ललितपुरमा दुई दिनको फरकमा भएका दुई हत्या काण्डको सफल अनुसन्धान गरेका इन्स्पेक्टर शिव थापा उत्कृष्ट प्रहरी घोषित भएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत थापा पुस महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित भएका हुन् । अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थापालाई नगद र पुरस्कारसहित सम्मान गरेको हो ।

थापासहितको टोलीले ललितपुरमा हत्या गरेर फालिएका केशवराज हायु र पारुहाङ राईको अनुसन्धान गरेर हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । यो हत्या सुल्झाएको भन्दै यसअघि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले अनुसन्धानमा संलग्न थापासहित डीएसपी वेद पौडेल, पञ्चलाल गोलेसहितका व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरेको थियो ।

इन्स्पेक्टर शिव थापा उत्कृष्ट प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्लाही-२ : नेकपाका महेन्द्र रायको उम्मेदवारी दर्ता

सर्लाही-२ : नेकपाका महेन्द्र रायको उम्मेदवारी दर्ता
रवि लामिछानको मुद्दा संशोधनविरूद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

रवि लामिछानको मुद्दा संशोधनविरूद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं-८ मा रास्वपाका विराजभक्तले दिए उम्मेदवारी

काठमाडौं-८ मा रास्वपाका विराजभक्तले दिए उम्मेदवारी
पर्थ स्कोर्चर्स बिग ब्यास लिगको फाइनलमा

पर्थ स्कोर्चर्स बिग ब्यास लिगको फाइनलमा
५ बजेसम्म २६५५ उम्मेदवारी दर्ता, महिलाको संख्या ३०३ मात्रै

५ बजेसम्म २६५५ उम्मेदवारी दर्ता, महिलाको संख्या ३०३ मात्रै
धनुषा-३ मा विमलेन्द्र, जुली र मनिषले गराए उम्मेदवारी दर्ता

धनुषा-३ मा विमलेन्द्र, जुली र मनिषले गराए उम्मेदवारी दर्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित