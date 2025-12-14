+
धनुषा-३ मा विमलेन्द्र, जुली र मनिषले गराए उम्मेदवारी दर्ता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १७:४९

६ माघ, जनकपुरधाम । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

मंगलबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

यस क्षेत्रबाट उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए । २०७९ सालमा यस क्षेत्रबाट नेकपा एमालेकी जुली महतो निर्वाचित भएकी थिइन् ।

धनुषा-३ बाटै जुलीले मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् । उनले २०७९ सालको निर्वाचनमा निधिलाई पराजित गरेकी थिइन् ।

यसै क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

जुली महतो प्रतिनिधिसभा चुनाव मनिष झा विमलेन्द्र निधि
