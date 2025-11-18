६ माघ, काभ्रेपलाञ्चोक । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दोलखामा ३३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
दोलखामा नेपाली कांग्रेसबाट अजयबाबु शिवाकोटी, नेकपा एमालेबाट पार्वत गुरुङ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट विशाल खड्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट जगदीश खरेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रवीणकुमार थोकर र उज्यालो नेपाल पार्टीबाट निमादोर्जी लामाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको दोलखामा १४ वटा दलका र १९ जना स्वतन्त्र गरी कुल ३३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4