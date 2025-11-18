दोलखामा भ्यान दुर्घटना, ३ जना घाइते

२ माघ, काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको खरिढुङ्गामा भ्यान दुर्घटना हुँदा तीन जना घाइते भएका छन् ।
लामोसाँघु–जिरी सडक खण्ड अन्तर्गत भिमेश्वर–९ आहालडाँडामा बागमती प्रदेश ०६–००१ ज ०२८८ नं. को ईभी भ्यान दुर्घटना भएको हो ।
काठमाडौंबाट चरिकोट तर्फ जाँदै गरेको भ्यान तुसारोको कारण सडकमा चिप्लिएर दुर्घटना हुँदा तीन जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका सूचना अधिकारी श्रीराम तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
दुर्घटनामा दोलखा भिमेश्वर न.पा. ६ बस्ने ६२ वर्षीय हरी बहादुर ठकुरी, हरीबहादुरकी ६१ वर्षीया श्रीमती निर्मला ठकुरी र रामेछाप गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नं. २ बस्ने ४५ वर्षीया रेखा नेपाली भाइते भएका छन् ।
घाइतेहरूको चरिकोटमा उपचार भइरहेको छ । भ्यान चालक रामेछापको मन्थली–१२ गेलु बस्ने २७ वर्षीय रविन्द्र बुढाथोकीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सो भ्यानमा चालकसहित ६ जना थिए ।
