+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एयर प्यूरीफायरले कसरी प्रदूषित हावालाई सफा गर्छ ?

एयर प्यूरीफायरले आफ्नो कभरेज क्षेत्र जतिको हावा मात्र सफा गर्छ । हरेक कोठाका लागि छुट्टाछुट्टै प्यूरीफायर राख्दा मात्र राम्रो नतिजा दिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १०:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एयर प्यूरीफायरले निरन्तर हावा तान्ने, सफा गर्ने र कोठामा फिर्ता छोड्ने काम गर्छ।
  • सिआरडिआरले हावा कति छिटो सफा गर्छ भन्ने देखाउँछ, ठूलो कोठाका लागि उच्च सिआरडिआर आवश्यक हुन्छ।

हामी जब घरभित्र पस्छौं, तब लाग्छ- बाहिर जति पनि धुलो वा धुवाँ होस्, घरको हावा त सफा नै हुन्छ । तर सत्य यो हो कि आजकल घरभित्रको हावा पनि बाहिरको जत्तिकै प्रदूषित हुन्छ । विशेष गरी ठूला शहरहरूमा, जहाँ वायु गुणस्तर सूचकांक लगातार खराब रहन्छ ।

यस्तो अवस्थामा धेरैजसो मानिसहरू वायु शुद्धिकरण गर्ने ‘एयर प्यूरीफायर’ किन्न चाहन्छन्, तर राम्रो गुणस्तरको एयर प्यूरीफायर कसरी चिन्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । राम्रो गुणस्तरको एयर प्यूरीफाएर किनिएन भने हावा प्रदूषित नै हुन्छ । त्यसैले एयर प्यूरीफायर किन्नुअघि यसको वास्तविक कार्यप्रणाली, आवश्यक फिचरहरू र सामान्य भ्रमहरूबारे पूर्णरूपमा जान्नु जरुरी छ ।

एयर प्यूरीफायर ले के गर्छ ?

धेरैले सोच्छन् एयर प्यूरीफायरले कोठालाई मात्र ताजा बनाउँछ । तर एयर प्युरिफायरले निरन्तर हावा तान्ने, सफा गर्ने र कोठामा फिर्ता छोड्ने प्रक्रियामा काम गर्छ । मेसिनभित्रको पंखाले कोठाको फोहोर हावा, धुलो, पिएम २.५, परागकण (पोलन), पाल्तु जनावरको रौं, धुवाँ आदि सबै तान्छ । त्यसपछि विभिन्न फिल्टरहरूले आफ्नो काम गर्छन् ।

एचइपिए फिल्टरले अत्यन्त सूक्ष्म कणहरू समात्छ । एक्टिभेटेड कार्बन फिल्टरले घरको गन्ध, खाना पकाउँदा आएको गन्ध र ग्यास सोस्छ । प्री–फिल्टरले ठूला कणहरू रोकेर एचइपिएको आयु बढाउँछ । केही मेसिनमा आयनाइजर वा हाइब्रिड सिस्टम पनि हुन्छ, जसले हावालाई झन् राम्रो बनाउँछ ।

एयर प्यूरीफायर किन्नुअघि ६ कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ

१.सिआरडिआर जति धेरै, त्यति राम्रो

सिआरडिआर ‘स्वच्छ हावा वितरण दर’ ले मेसिनले हावा कति छिटो सफा गर्छ भन्ने देखाउँछ । ठूलो कोठाका लागि उच्च सिआरडिआर र सानो कोठाका लागि मध्यम सिआरडिआर चाहिन्छ । गलत सिआरडिआर छानेमा हावा कहिल्यै सफा जस्तो लाग्दैन ।

२.फिल्टरको आयु र बदल्ने खर्च बुझ्ने

धेरैले मेसिन किन्ने बेला मात्र ध्यान दिन्छन्, तर पछि फिल्टर बदल्न मूल्य धेरै लाग्छ । एयर प्यूरीफायर एकपटकको होइन, नियमित मर्मतसम्भार चाहिने वस्तु हो । त्यसैले फिल्टरको आयु र बदल्ने खर्च बुझेर मात्र किन्नुपर्छ ।

३.कति आवाज आउँछ ?

विशेष गरी जाडोमा जब कोठामा पंखा, एसी केही चल्दैन तब प्यूरीफायरको हल्का आवाज पनि रातभर सुनिन्छ । त्यसैले यदि एयर प्यूरीफाएरको आवाज धेरै छ भने निद्रा बिग्रिन्छ र फाइदा कम हुन्छ । त्यसैले आवाज कम भएको छनोट गर्नुपर्छ ।

४.बिजुली खपत कम हुनुपर्छ

एयर प्यूरीफायरलाई दिनमा धेरै घण्टा चलाउनुपर्छ । त्यसैले कम पावर खपत गर्ने मेसिन रोज्नु फाइदाजनक हुन्छ ।

५.स्मार्ट फिचरहरू हुन आवश्यक छ

यदि टेक–प्रेमी हो भने वाइफाइ, मोबाइल एप, रियल–टाइम एइक्युआइ मोनिटरिङ जस्ता फिचरहरू धेरै सुविधाजनक हुन्छन् । यिनले टाढैबाट पनि मेसिन नियन्त्रण गर्न सक्छन् ।

६.यी मिथकहरू अहिले नै दिमागबाट हटाउने

मिथक १ : एउटा प्यूरीफायर पूरै घरका लागि काफी हुन्छ

यो पूर्ण रूपमा गलत हो । एयर प्यूरीफायरले आफ्नो कभरेज क्षेत्र जतिको हावा मात्र सफा गर्छ । हरेक कोठाका लागि छुट्टाछुट्टै प्यूरीफायर राख्दा मात्र राम्रो नतिजा दिन्छ ।

मिथक २ : एचइपिए फिल्टरले गन्ध पनि हटाउँछ

एचइपिएले केवल कणहरू समात्छ । गन्ध र ग्यास सफा गर्ने क्षमता त केवल एक्टिभेटेड कार्बन फिल्टरमा मात्र हुन्छ।

मिथक ३ : प्यूरीफायर जाडोमा मात्र चाहिन्छ

हावा चिसोमा मात्र फोहोर हुँदैन गर्मीमा पनि हुन सक्छ । ठूला शहरहरूमा एक्युआई प्राय हरेक महिनामा खराब रहन्छ, त्यसैले एयर प्यूरीफायर वर्षभरी नै उपयोगी हुन्छ ।

यी कुराहरू ध्यानमा राखेर एयर प्युरिफाएर छनोट गर्दा साँच्चै सफा र स्वस्थ हावा पाइन्छ ।

एयर प्यूरीफायर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मेगा कन्सर्ट र टुर कसरी बने नोट छाप्ने मेसिन ?

मेगा कन्सर्ट र टुर कसरी बने नोट छाप्ने मेसिन ?
भूकम्पसम्बन्धी जान्नैपर्ने ८ जिज्ञासा र जवाफ

भूकम्पसम्बन्धी जान्नैपर्ने ८ जिज्ञासा र जवाफ
कांग्रेस आधिकारिकता विवाद : निर्वाचन आयोग पुगे देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ता

कांग्रेस आधिकारिकता विवाद : निर्वाचन आयोग पुगे देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ता
देशलाई लोकप्रिय नारा होइन, इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ : बालेन

देशलाई लोकप्रिय नारा होइन, इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ : बालेन
स्पेनको ‘बुलफाइट’ बिर्साउने तारुकाको गोरु जुधाइ

स्पेनको ‘बुलफाइट’ बिर्साउने तारुकाको गोरु जुधाइ
भेनेजुएलाकी विपक्षी नेता मचाडोले ट्रम्पलाई दिइन् आफ्नो नोबेल शान्ति पुरस्कार

भेनेजुएलाकी विपक्षी नेता मचाडोले ट्रम्पलाई दिइन् आफ्नो नोबेल शान्ति पुरस्कार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित