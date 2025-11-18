+
नयाँ वर्षको सुरुमै मेटाले किन हटायो १ हजार कर्मचारी ?

अनलाइनखबर
२०८२ माघ १ गते ९:३२

  • मेटाले आफ्नो रियालिटी ल्याब्स विभागबाट १ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरेको छ।
  • मेटाले मेटाभर्समा अपेक्षित सफलता नपाएपछि प्राथमिकता एआई र वेयरेबल प्रविधिमा सरेको छ।

फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले आफ्नो रियालिटी ल्याब्स विभागमा कार्यरत १ हजार भन्दा धेरै कर्मचारी हटाएको छ ।

मेटाले सन् २०२६ को सुरुवातमै उक्त बहुचर्चित विभागबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेसँगै त्यसले चर्चा पाएको हो।

रियालिटी ल्याब्स त्यही इकाइ हो, जसले भर्चुअल रियालिटी, मेटाभर्स र एक्सटेन्डेड रियालिटी जस्ता प्रविधिमा काम गर्दै आएको थियो।

कम्पनीका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गले फेसबुकको नाम नै परिवर्तन गरेर मेटा राखेका थिए र मेटाभर्समा अर्बौँ डलर लगानी गरेका थिए।

तर उक्त क्षेत्रमा मेटाले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसकेपछि जनशक्ति कटौतीको निर्णय गरिएको हो । विश्लेषकहरुका अनुसार मेटाभर्स एक प्रकारको फोका थियो जुन अहिले फुट्दै गएको छ । त्योसँगै मेटा कम्पनी अब नयाँ दिशातर्फ सर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

मेटाभर्समा ठूलो लगानी तर सपना चकनाचुर

मेटाले रियालिटी ल्याब्सका १ हजार भन्दा धेरै कर्मचारी कटौती गरेसँगै अब कम्पनीको प्राथमिकता मेटाभर्सबाट एआईतर्फ सरेको देखिन्छ । अत्यधिक भविष्यवादी तर व्यवसायिक रूपमा कमजोर मेटाभर्सबाट मेटाले आफ्नो ध्यान एआईमा आधारित भविष्यतर्फ केन्द्रित गर्न लागेको हो।

कर्मचारी कटौतीबाट मेटाका विभिन्न टिम र प्रोडक्टहरूको उत्पादन गर्ने जनशक्ति प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी भिआर हेडसेट, होराइजन वर्ल्डस् जस्ता मेटाभर्स प्लेटफर्म र केही इमर्सिभ गेमिङ स्टुडियो मा काम गर्ने कर्मचारीहरू कटौतीमा परेका छन्।

बुधबार बिहानदेखि मेटाले कर्मचारी कटौती सुरु गरेको हो । कम्पनीले आन्तरिक सन्देशमार्फत पनि यसबारे जानकारी दिएको छ।

मेटाका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत एन्ड्र्यु बोस्वर्थले कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक रूपमा जानकारी दिँदै यो निर्णय कम्पनीको वर्षभरिको रणनीति तय गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठकअघि लिइएको बताएका छन्।

कम्पनीका एक प्रवक्ताका अनुसार मेटाभर्समा अत्यधिक खर्च तर अपेक्षाकृत कम प्रयोगकर्ता सहभागिताका कारण यस्तो कदम आवश्यक भएको हो। मेटाले अब आफ्नो श्रोतसाधन तथा रणनीतिलाई एआईमा आधारित प्रडक्ट र शरीरमा पहिरिने प्रविधितर्फ केन्द्रित गर्ने मेटाका अधिकारीले बताएका छन्।

बेरोजगार पूर्वकर्मचारीहरु जागिर खोज्दै

मेटा कम्पनीले कर्मचारी कटौतीको निर्णय गरेपछि लिंक्डइनजस्ता प्लेटफर्ममा काम गरेका मेटाका पूर्वकर्मचारीहरू नयाँ कामको खोजीमा लागेका छन् । उनीहरूले आफू कामका लागि खुल्ला भएको अर्थात् ‘ओपन टू वर्क’ भनी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन् । यसले प्रविधि क्षेत्रका धेरै अनुभवी व्यवसायिक व्यक्तित्वहरु अहिले नयाँ अवसरको खोजीमा रहेको देखाउँछ ।

यो हप्ता मात्रै लिंक्डइनमा हजारौँ यस्ता पोस्टहरू भाइरल भएका छन् । त्यसैले यो घटना एउटा कम्पनीको मात्र समस्या नभई सम्पूर्ण प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको संरचनात्मक परिवर्तनको संकेतका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ।

रियालिटी ल्याब्सले पछिल्ला केही वर्षमा मेटाभर्स र एक्स आर टेक्नोलोजीमा अर्बौँ डलर खर्च गर्‍यो । तर कम्पनीले अपेक्षा गरेजस्तो ती प्रोडक्टहरू मूलधारका प्रयोगकर्तामाझ लोकप्रिय हुन सकेनन् । विभिन्न रिपोर्टहरूका अनुसार रियालिटी ल्याब्सले पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो वित्तीय घाटा पनि व्यहोरेको छ । जसका कारण मेटाले कम्पनीको भावी रणनीति पुनः मूल्यांकन गर्नुपरेको हो।

मेटा अब स्मार्ट एआई चश्मातर्फ केन्द्रित हुने

विश्लेषकहरूका अनुसार मेटाले विश्व अझै मेटाभर्सका लागि तयार नभएको तर एआई र वेयरेबल्स जस्ता प्रविधिहरू व्यवहारिक हुनुका साथै कम्पनीलाई छिटो फाइदा दिने खालका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सोही कारण मेटाले रेबन स्मार्ट ग्लासेस जस्ता एआई प्रविधियुक्त डिभाइसमा लगानी बढाएको छ । यी स्मार्ट चस्माहरू छरितो, प्रयोगमैत्री र व्यवहारिक भएकाले विश्वभर लोकप्रिय हुँदै गएका छन् र विक्री पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । हालै मेटाले डिस्प्ले सहितका स्मार्ट चस्मा पनि सार्वजनिक गरेको छ । ती स्मार्ट चस्मा अत्यधिक लोकप्रिय हुँदा अमेरिकामा बजारबाटै रित्तिएका छन्।

यसका साथै कम्पनीले ‘ओरिजिनल ग्लासेस’मा पनि काम गरिरहेको छ । चस्मा जस्तै देखिने यी डिभाइसहरूमा मिक्स्ड रियालिटीका विभिन्न फिचर रहनेछन् । यसको अवधारणा एप्पल भिजन प्रोसँग मिल्दोजुल्दो छ।

मेटामा देखिएको पछिल्लो परिवर्तन तथा कर्मचारी कटौतीको घटनाले तत्काल आम्दानी नदिने प्रोजेक्टबाट कम्पनीहरू छिटै टाढा हुन्छन् भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

गतवर्ष मेटासँगै माइक्रोसफ्ट तथा गुगलजस्ता ठूला कम्पनीहरूले यसैगरी व्यापक मात्रामा जनशक्ति कटौती गरेका थिए।

एजेन्सी

कर्मचारी मेटा
