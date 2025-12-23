+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा नेताको गाडी गोरखामा तोडफोड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १२:३८

२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताको गाडी (कार)मा तोडफोड भएको छ ।

वडा अधिवेशनका लागि गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–३ कमलटारमा पुगेका नेताहरुले प्रयोग गरेको कार तोडफोड भएको हो । सो गाडीमा रास्वपा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियार, धनेज थापा र प्रकाश लामिछानेले प्रयोग गरेका थिए ।

धनेज थापाको नाममा रहेको सो गाडी पार्किङ गरेको ठाउँमा बिहीबार राति तोडफोड भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका एसपी भरतबहादुर विकले बताए ।

उनका अनुसार बागमती प्रदेश ०२५ च ७०३० नम्बरको गाडी बिहीबार राति तोडफोड भएको हो । माघे संक्रान्तिको चाडबाडका क्रममा कोही कसैले मदिरा सेवन गरेर गाडीको सिसा फुटाएको हुनसक्ने एसपी विकले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सोमबार रास्वपाको राजनीतिक समायोजन घोषणा सभा

सोमबार रास्वपाको राजनीतिक समायोजन घोषणा सभा
रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा पूर्वमिस नेपाल, अभिनेता, गायकदेखि टिभी होस्टसम्म

रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा पूर्वमिस नेपाल, अभिनेता, गायकदेखि टिभी होस्टसम्म
परिवर्तनकारी वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जुट्न रास्वपा र उनेपाको आह्वान

परिवर्तनकारी वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जुट्न रास्वपा र उनेपाको आह्वान
प्रारम्भिक मतदानका लागि रास्वपाले थप्यो समय

प्रारम्भिक मतदानका लागि रास्वपाले थप्यो समय
रवि–बालेन सम्झौताले चुनावमा जनताको मत तान्दैन : मनिष सुमन

रवि–बालेन सम्झौताले चुनावमा जनताको मत तान्दैन : मनिष सुमन
रवि–बालेन वान टू वान वार्ता

रवि–बालेन वान टू वान वार्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित