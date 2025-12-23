रास्वपा नेताको गाडी गोरखामा तोडफोड

२ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताको गाडी (कार)मा तोडफोड भएको छ ।
वडा अधिवेशनका लागि गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–३ कमलटारमा पुगेका नेताहरुले प्रयोग गरेको कार तोडफोड भएको हो । सो गाडीमा रास्वपा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियार, धनेज थापा र प्रकाश लामिछानेले प्रयोग गरेका थिए ।
धनेज थापाको नाममा रहेको सो गाडी पार्किङ गरेको ठाउँमा बिहीबार राति तोडफोड भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका एसपी भरतबहादुर विकले बताए ।
उनका अनुसार बागमती प्रदेश ०२५ च ७०३० नम्बरको गाडी बिहीबार राति तोडफोड भएको हो । माघे संक्रान्तिको चाडबाडका क्रममा कोही कसैले मदिरा सेवन गरेर गाडीको सिसा फुटाएको हुनसक्ने एसपी विकले बताए ।
