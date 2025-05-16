+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रवि–बालेन सम्झौताले चुनावमा जनताको मत तान्दैन : मनिष सुमन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते ११:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमनले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र मेयर बालेन्द्र शाहको सम्झौताले भोट नतान्ने टिप्पणी गरेका छन्।
  • सम्झौतामा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने र बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारिने उल्लेख छ।
  • मनिष सुमनले चुनावअघि प्रधानमन्त्री घोषणा हास्यास्पद भएको र यस्तो सम्झौताले जनताको मत नताने बताए।

१३ पुस, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मनिष सुमनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको सम्झौताले भोट नतान्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘नयाँ शक्तिहरू एक हुनु राजनीतिमा सुखद हो । तर, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री अहिले नै तय गरिएको छ,’ अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘भविष्यमा के हुन्छ, चुनावमा के हुन्छ त्यो नहेरी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने कुरा हास्यास्पद हो ।’

नेपालको राजनीतिमा चुनाव पछाडिको नेतृत्व तोकेर गएका अन्य उदाहरण समेत रहेको उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

रवि–बालेन सम्झौताप्रति कुलमान पार्टीको प्रतिक्रिया– जेनजी आन्दोलनको भावना समेटिएन

‘विगतमा प्रचण्डले पनि कार्यकारी राष्ट्रपति भनेर देशभरी भन्नुभएको थियो । कहिल्यै त्यस्तो राष्ट्रपति बन्न पाउनुभएन,’ उनले थपे, ‘अहिले पनि को प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर सम्झौता गर्नुभएको छ । त्यो सार्वजनिक नगरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । सार्वजनिक गर्नु भनेको घमण्ड नै हो । यसकारणले यस (सम्झौता)ले जनताको मत तान्दैन । तथापि, हाम्रो शुभकामना छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

रवि–बालेनबिच ७ बुँदे सम्झौता : रविले पार्टीको नेतृत्व गर्ने, बालेनलाई आगामी प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्ने

आज बिहान रास्वपाका सभापति लामिछाने र मेयर बालेनबिच सातबुँदे सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्र अनुसार, रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व गर्नेछन् भने बालेन शाहलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारिनेछ । चुनाव चिह्न घण्टी र घण्टी रास्वपाकै रहनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रवि–बालेन सम्झौता : दलका युवा नेताको शुभकामना, वैचारिकीमा प्रश्न
यो पनि पढ्नुहोस

रवि–बालेन सम्झौताप्रति सुदन गुरुङले के भने ?
मनिष सुमन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सातबुँदे सहमति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रवि–बालेन सम्झौताप्रति कुलमान पार्टीको प्रतिक्रिया– जेनजी आन्दोलनको भावना समेटिएन

रवि–बालेन सम्झौताप्रति कुलमान पार्टीको प्रतिक्रिया– जेनजी आन्दोलनको भावना समेटिएन
रवि–बालेन सम्झौताप्रति सुदन गुरुङले के भने ?

रवि–बालेन सम्झौताप्रति सुदन गुरुङले के भने ?
रवि–बालेन सम्झौता : दलका युवा नेताको शुभकामना, वैचारिकीमा प्रश्न

रवि–बालेन सम्झौता : दलका युवा नेताको शुभकामना, वैचारिकीमा प्रश्न
रवि–बालेन्द्र गठबन्धन : ७ बुँदेले माग्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी

रवि–बालेन्द्र गठबन्धन : ७ बुँदेले माग्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी
महिला क्रिकेट टोलीको जर्सी प्रायोजनका लागि क्यानले दोस्रोपटक माग्यो आवेदन

महिला क्रिकेट टोलीको जर्सी प्रायोजनका लागि क्यानले दोस्रोपटक माग्यो आवेदन
मोरङमा गाँजा कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलायो गोली

मोरङमा गाँजा कारोबारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलायो गोली

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित