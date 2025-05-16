+
रिलायन्सको आईपीओमा ३३ गुणा बढी आवेदन

कूल ९ लाख २४ हजार ७ सय ६८ कित्ताका लागि खुला गरिएको आईपीओमा अन्तिम समय शुक्रबारसम्म ३ करोड ५ लाख ४ हजार ८ सय कित्ताका लागि आवेदन परेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १३:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओमा सर्वसाधारणतर्फ मागभन्दा ३३ गुणा बढी आवेदन परेको छ।
  • कूल ९ लाख २४ हजार ७ सय ६८ कित्ताका लागि खुला गरिएको आईपीओमा ३ करोड ५ लाख ४ हजार ८ सय कित्ताका लागि आवेदन परेको छ।
  • आवेदकबाट २५ अर्ब ३ करोड ८३ लाख ३९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ संकलन भएको छ।

१३ पुस, काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओमा सर्वसाधारणतर्फ मागभन्दा ३३ गुणा बढी आवेदन परेको छ ।

कूल ९ लाख २४ हजार ७ सय ६८ कित्ताका लागि खुला गरिएको आईपीओमा अन्तिम समय शुक्रबारसम्म ३ करोड ५ लाख ४ हजार ८ सय कित्ताका लागि आवेदन परेको छ ।

आवेदकबाट २५ अर्ब ३ करोड ८३ लाख ३९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ संकलन भएको छ । नेपालको पूँजीबजारमा यो आवेदन संख्या र संकलित रकम सम्भवतः हालसम्मकै बढी हो ।

कम्पनीले ७ पुसमा निष्कासन गरेको आईपीओको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (सर्वसाधारणतर्फ) को आवेदन खुला गरेको थियो । ११ पुससम्म पूर्ण आवेदन नपरे २१ पुससम्म अवधि लम्बिने भए पनि मागभन्दा अत्यधिक धेरै आवेदन परेपछि आवेदन अवधि लम्ब्याइएन ।

ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडको प्रबन्धकत्वमा खुलेको आईपीओमा पहिलो दिनको ४० मिनेटमै ‘ओभर सब्स्क्राइब’ भएको थियो । त्यसपछि पनि लगानीकर्ताको आकर्षणमा कुनै कमी नआउँदा यसले नेपाली पूँजीबजारमा नयाँ इतिहास रचेको कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ९० लाखको १०.१४ प्रतिशतले हुन आउने १९ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबर १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ ।

बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रथम चरणमा ४० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७० हजार ६ सय ४० कित्ता सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बाँडफाँट भइसकेको छ ।

सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन हुने ६० प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ५५ हजार ९ सय ६० कित्तामध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई छुट्याएर बाँकी रहेको ९ लाख २४ हजार ७ सय ६८ कित्ता सर्वसाधारणका लागि खुलेको हो ।

वैदेशिक रोजगारी र सामूहिक लगानी कोषतर्फ यसअघि नै करिब १७ गुणा बढी आवेदन परेकोमा सेयर बाँडफाँट भइसकेको छ ।

आईपीओ ओभर सब्स्क्राइब’ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

