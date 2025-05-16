रिलायन्सको आईपीओमा ३३ गुणा बढी आवेदन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओमा सर्वसाधारणतर्फ मागभन्दा ३३ गुणा बढी आवेदन परेको छ।
- कूल ९ लाख २४ हजार ७ सय ६८ कित्ताका लागि खुला गरिएको आईपीओमा ३ करोड ५ लाख ४ हजार ८ सय कित्ताका लागि आवेदन परेको छ।
- आवेदकबाट २५ अर्ब ३ करोड ८३ लाख ३९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ संकलन भएको छ।
१३ पुस, काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओमा सर्वसाधारणतर्फ मागभन्दा ३३ गुणा बढी आवेदन परेको छ ।
कूल ९ लाख २४ हजार ७ सय ६८ कित्ताका लागि खुला गरिएको आईपीओमा अन्तिम समय शुक्रबारसम्म ३ करोड ५ लाख ४ हजार ८ सय कित्ताका लागि आवेदन परेको छ ।
आवेदकबाट २५ अर्ब ३ करोड ८३ लाख ३९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ संकलन भएको छ । नेपालको पूँजीबजारमा यो आवेदन संख्या र संकलित रकम सम्भवतः हालसम्मकै बढी हो ।
कम्पनीले ७ पुसमा निष्कासन गरेको आईपीओको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (सर्वसाधारणतर्फ) को आवेदन खुला गरेको थियो । ११ पुससम्म पूर्ण आवेदन नपरे २१ पुससम्म अवधि लम्बिने भए पनि मागभन्दा अत्यधिक धेरै आवेदन परेपछि आवेदन अवधि लम्ब्याइएन ।
ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडको प्रबन्धकत्वमा खुलेको आईपीओमा पहिलो दिनको ४० मिनेटमै ‘ओभर सब्स्क्राइब’ भएको थियो । त्यसपछि पनि लगानीकर्ताको आकर्षणमा कुनै कमी नआउँदा यसले नेपाली पूँजीबजारमा नयाँ इतिहास रचेको कम्पनीको भनाइ छ ।
कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ९० लाखको १०.१४ प्रतिशतले हुन आउने १९ करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबर १९ लाख २६ हजार ६ सय कित्ता सेयर निष्कासन गरेको छ ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रथम चरणमा ४० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७० हजार ६ सय ४० कित्ता सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बाँडफाँट भइसकेको छ ।
सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन हुने ६० प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ५५ हजार ९ सय ६० कित्तामध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई छुट्याएर बाँकी रहेको ९ लाख २४ हजार ७ सय ६८ कित्ता सर्वसाधारणका लागि खुलेको हो ।
वैदेशिक रोजगारी र सामूहिक लगानी कोषतर्फ यसअघि नै करिब १७ गुणा बढी आवेदन परेकोमा सेयर बाँडफाँट भइसकेको छ ।
