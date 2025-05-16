प्रभावित र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई भुजुङ हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ पुस, काठमाडौं । भुजुङ हाइड्रोपावरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बिहीबारदेखि खुलेको छ ।
पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र स्थानीय प्रभावितका लागि आईपीओ खुलेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्बको २० प्रतिशत अर्थात् २० करोड रुपैयाँको २० लाख कित्ता आईपीओ सर्वसाधारण समूहका लागि छुट्याएको छ ।
जसमा १० लाख कित्ता सेयर लमजुङ जिल्लाको क्व्लासोथार गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ बढी प्रभावित र अन्य प्रभावितमा १, २, ३, ५, ६,७,८ र ९ का बासिन्दालाई छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै १ लाख कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई छुट्याइएको छ । न्यूनतम १० तथा अधिकतम ५० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । प्रभावितले छिटोमा पुस १७ गतेसम्म र ढिलोमा माघ २ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले पुस ७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
बिक्री प्रवन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेके छ । गत आर्थिक वर्षसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी १०.८१ रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।
कम्पनीले ७.५ मेगावाटको माथिल्लो मिदिम् जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । जसको प्रतिमेगावाट लागत २४ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । इक्रा नेपालबाट बी प्लस रेटिङ पाएको छ ।
