चोरी भएको ब्रुस लीको मूर्ति एक वर्षपछि पुनर्स्थापना

रासस रासस
२०८२ पुष ३ गते ७:१२

२ पुस, साराजेभा, बोस्निया । ‘ब्रुस ली’ को मूर्ति पूर्ववत् रुपमा पुनः स्थापना गरिएको छ ।

मार्शल आर्टका दिवंगत अभिनेता ब्रुस लीको सम्मानमा जीर्णोद्धार गरिएको मूर्ति चोरी भएको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि पुन:स्थापना गरिएको हो ।

बुधबार बोस्नियाको एक शहरमा पूर्ववत् स्थानमा स्थापना गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

नन चक कुङ-फू स्टिक समातेर रक्षात्मक स्थितिमा उभिएको ब्रुस लीको पूर्ण कदको कांस्य प्रतिमा मूल रूपमा सन् २००५ मा मोस्टारको एक पार्कमा अनावरण गरिएको थियो । त्यसपछि यसलाई धेरै पटक तोडफोड गरिएको थियो ।

सन् १९९० को दशकको युद्धमा बोस्नियाली क्रोट्स र बोस्नियाली मुस्लिमहरूबीच भीषण लडाइँ भएपछि गहिरो रूपमा विभाजित रहेको शहरमा सबै जातीय समूहहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्ने नायकको रूपमा ब्रुस लीलाई छानिएको थियो ।

उक्त मूर्ति सन् २०२४ मार्च मा पार्कबाट गायब भएको थियो तर केही दिनपछि तोडिएको धातुको रूपमा बिक्रीको लागि धेरै टुक्राहरूमा काटिएको फेला परेको थियो ।

प्रहरीले मूर्ति चोरी गर्ने अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो भने घटनामा संलग्न चोरलाई यसै वर्षको सुरुमा १० महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो ।

बोस्नियाको दक्षिणी शहरमा स्थापित मूर्ति स्थानीयका लागि एक आकर्षण बनेको थियो भने यसको चोरीपछि सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न गरेको थियो ।

‘बुधबार, शहरको पर्यटन बोर्डका प्रमुख एल्भिरा सेमालोभिकले मोस्टारका बासिन्दाहरूको लागि मूर्तिको पुनः स्थापनाको महत्त्वलाई ‘न्याय र शान्ति’ को प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ’, अधिकारीलाई उद्धृत गरी एन–वन क्षेत्रीय प्रसारकले समाचारमा बताएको छ।

